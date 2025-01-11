Скажіть "бувай" своїм проблемам. Астролог дала прогноз на суботу, 11 січня

Астрологічний прогноз на цю суботу радить попрощатися з проблемами та нарешті поставити крапку. Окрім цього, 11 січня слід звільнитися від старих тягарів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити цього дня, аби знайти щастя.

Прогноз астропогоди на 11 січня

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, початку далеких подорожей. Також плани може зруйнувати ретроградний Марс.

"Критичний день. Після 13:17 не рекомендовано голодувати. Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів. Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили", - розповіла Соловйова.

"Пасивність несприятлива. Ця субота - день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку. Корисними будуть групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією. Активуються процеси омолодження організму", - додала вона.

11 січня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Цю планету також називають великим нещастям.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - радить експерт.

Соловйова нагадала, що в період з 3 по 14 січня Юпітер перебуває в руйнівному градусі Близнюків️. Тому все ще варто виявляти пильність у справах, де може бути обман.