Сказала "ні": донька Полякової пояснила, чому не погодилася вийти заміж за коханого

Маша Полякова відхилила пропозицію коханого

Зірка зазначила, що поки не готова ставати дружиною, адже хоче наразі зосередитися на розвитку кар’єри та навчанні.

"Мій хлопець нещодавно кликав мене заміж, але я сказала "ні", тому що я зараз переїжджаю в Америку, і це моя справа. Може я хочу бути мамою на кухні, все для чоловіка і дітей, але я знаю, що цього не зможу зробити", - сказала Марія.

Також Полякова-молодша розповіла, що виросла з думкою про те, що на чоловіка не завжди можна розраховувати, і потрібно завжди щось мати у своїй кишені. Дівчина має надію, що відстань не зруйнує її стосунки з обранцем.

"Я свідок того, що мама постійно на роботі, але вони довіряють одне одному. Я хочу такого ж у своїх стосунках, що навіть, коли я буду в іншій країні, мій партнер довіряв би мені, а я йому", - пояснила вона.

скриншоти з інтерв'ю

Машу, як відомо, відрахували з музичного університету в Берклі, США. Дівчина не приїхала туди вчасно на тлі проблем зі здоров'ям, і через це їй анулювали студентську візу та не пустили до країни.

Проте вона не полишила планів вчитися у цьому виші, а тому вже за кілька місяців планує податися до закладу, аби вступити на наступний курс. У Києві Маша вчиться на композитора в Національній музичній академії імені Чайковського.

Зі своїм коханим вона разом вже близько 8 місяців. Кілька місяців тому вони почали жити разом.

Маша Полякова зі своїм коханим (скриншот)