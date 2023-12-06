Живот рос бешеными темпами: в Киеве женщине удалили гигантскую опухоль

В Киеве в больнице медики провели уникальную операцию. Они удалили опухоль женщине, которая была не просто большой, а гигантской.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу "Феофания клиническая больница".

Как обнаружили опухоль

40-летняя пациентка обратилась в Центр женского здоровья с жалобами на резкое увеличение живота. Параллельно появились запоры, периодически донимала боль в брюшной полости, причем женщина не могла сказать точно, где именно болит.

После комплексного обследования пациентке диагностировали гигантскую цистаденому левого яичника. Ее размеры просто поражали - 40х45×45 см.

Детали операции

Взвесив все риски, бригада гинекологов провела оперативное вмешательство. Операция длилась три часа и прошла без осложнений.

К счастью, гигантская опухоль яичника была успешно удалена и оказалась доброкачественной.

Медики отметили, что уже на шестой день женщину выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

В Киеве врачи удалили женщине гигантскую опухоль (фото: facebook.com/FeoHospital)

Чем отличается доброкачественная опухоль от злокачественной

Основное отличие заключается в появлении метастазов, которые оказываются даже опаснее, чем само новообразование. Именно они стремительно разрушают ткани и органы, практически не оставляя шансов на выздоровление.

При доброкачественной форме патологии прогноз чаще всего положительный и после курса лечения, а также при здоровом образе жизни болезнь чаще всего отступает.