ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Живот рос бешеными темпами: в Киеве женщине удалили гигантскую опухоль

Киев, Среда 06 декабря 2023 15:25
UA EN RU
Живот рос бешеными темпами: в Киеве женщине удалили гигантскую опухоль В Киеве медики удалили женщине огромную опухоль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в больнице медики провели уникальную операцию. Они удалили опухоль женщине, которая была не просто большой, а гигантской.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Феофания клиническая больница".

Как обнаружили опухоль

40-летняя пациентка обратилась в Центр женского здоровья с жалобами на резкое увеличение живота. Параллельно появились запоры, периодически донимала боль в брюшной полости, причем женщина не могла сказать точно, где именно болит.

После комплексного обследования пациентке диагностировали гигантскую цистаденому левого яичника. Ее размеры просто поражали - 40х45×45 см.

Детали операции

Взвесив все риски, бригада гинекологов провела оперативное вмешательство. Операция длилась три часа и прошла без осложнений.

К счастью, гигантская опухоль яичника была успешно удалена и оказалась доброкачественной.

Медики отметили, что уже на шестой день женщину выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

Живот рос бешеными темпами: в Киеве женщине удалили гигантскую опухольВ Киеве врачи удалили женщине гигантскую опухоль (фото: facebook.com/FeoHospital)

Чем отличается доброкачественная опухоль от злокачественной

Основное отличие заключается в появлении метастазов, которые оказываются даже опаснее, чем само новообразование. Именно они стремительно разрушают ткани и органы, практически не оставляя шансов на выздоровление.

При доброкачественной форме патологии прогноз чаще всего положительный и после курса лечения, а также при здоровом образе жизни болезнь чаще всего отступает.

Ранее мы сообщали, что во Львове удалили опухоль 5-месячной девочке, которая занимала треть позвоночника.

Также читайте, что учительницы удалили опухоль весом 13 килограммов.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі лікарні