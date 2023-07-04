Скарбниця кальцію та білка. Названо найкорисніший сир для здоров'я

Що таке рікота і як її роблять?

Рікота - це сир, який виготовляється з коров'ячого, овечого або козячого молока, сироватки, що залишилася від виробництва інших сирів, і, можливо, щіпки солі.

Сироватку підкислюють оцтом, лимонним соком, пахтою або просто зброджують. Вона нагрівається, завдяки чому білок згортається та утворюється звичний для нас кисломолочний сир. Потім його проціджують та охолоджують. Деякі сири цього типу містять мікробний або телячий сичужний фермент. Рікота вважається одним із найкращих сирів у світі з кількох причин.

Чим рікота відрізняється від інших?

Сир рікота містить велику кількість білка, в 100 г міститься близько 14 грамів. Білок є ключовим інгредієнтом для розвитку м'язів, росту та імунітету. Також він живить та зміцнює.

Одночасно цей сир містить усі 9 незамінних амінокислот, які ми повинні забезпечувати собі у щоденному меню.

Сироватковий протеїн також впливає на параметри систолічного та діастолічного артеріального тиску. Однак при високих коливаннях тиску та гіпертонії цей продукт слід вживати у помірних кількостях, тому що в ньому міститься досить велика кількість натрію.

У цьому сирі величезна кількість кальцію, який так потрібний нашому організму. Він необхідний для правильного зростання та зміцнення кісток.

Сир рікота - дуже корисний (pixabay.com)

Поряд із кальцієм у ньому присутній і фосфор. Не менш важливий елемент і для кісток - їх структури, твердості та збереження працездатності, що особливо важливо для дітей та при вступі до менопаузи, коли кістки починають втрачати колишню щільність.

Також у цьому молочному продукті міститься вітамін В12. Цей вітамін, що рідко зустрічається не у м'ясних продуктах, підтримує правильне функціонування серця, системи кровообігу та мозку. Це також допомагає підтримувати душевну рівновагу.

Де використовують рікоту

Цей сир має м'яку, але комкувату текстуру, тому його легко намазувати на хліб, але це не єдине його застосування.

Завдяки м'якому, нейтральному, але злегка солодкуватому смаку він підходить як для десертів, так і для пікантних страв - як добавка до салатів і пасти.

Також із нього роблять сирники, додають у начинку для налисників. У десертах сир поводиться чудово. Рікота також може служити загусником для інших соусів, надаючи їм кремоподібну консистенцію.