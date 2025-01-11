"Скарб Мартіна Лютера". У Німеччині знайшли кілька мішків монет, захованих у дуже незвичайному місці

Знахідка скарбу в готичній церкві

У 2022 році реставратори церкви святого Андрія в Айслебені знайшли чотири мішки монет, сховані в ногах статуї. Цей скарб був захований близько 1640 року під час Тридцятирічної війни, коли шведські солдати регулярно нападали на цей регіон.

Це сталося в період, коли багато місцевих жителів ховали свої коштовності для захисту від грабіжників. Мішки містили 816 золотих і срібних монет, включаючи відомі золоті ангели та дукати. Цей скарб є надзвичайно цінним не лише з історичної, а й економічної точки зору, оскільки він розповідає про соціально-економічну ситуацію того часу.

В ногах цієї статуї знайшли скарб (фото: U. Dräger, Halle)

Історія Тридцятирічної війни

Тридцятирічна війна (1618-1648) була однією з найбільш руйнівних в історії Європи, що розпочалася з релігійних конфліктів і переросла в політичну та територіальну боротьбу. Під час цієї війни шведські війська часто грабували міста Саксонії-Ангальт, включаючи Айслебен.

Локальні жителі змушені були не тільки годувати шведських солдатів, а й сплачувати величезні суми за їх утримання. Це стало причиною великих втрат у населенні, коли Айслебен втратив близько половини своєї популяції між 1628 і 1650 роками.

Як виглядають монети

Монети, що були знайдені, включали золото, срібло і навіть мідь. Найбільш цінні золоті монети були загорнуті в папір, на якому вказано, що це гроші церковної скарбниці. Вони не були частиною звичайних пожертвувань, а представляли доходи від особливих церковних служб, таких як весілля, хрещення та похорони.

Частина доходів також надходила від плати за місця в церкві, які парафіяни купували, щоб сидіти на видних місцях. Ці монети можуть багато розповісти про роль церкви в економіці того часу та її вплив на місцеві громади.

Так виглядали монети зі скарбу (фото: U. Dräger, Halle)

Скільки грошей було у скарбі

Для розуміння вартості знайденого скарбу, варто зазначити, що середній заробіток успішного шахтаря того часу становив близько одного талера на тиждень, що дорівнює 24 пенсам. Проте один фунт масла коштував лише 3 пенси, а два оселедці - всього 2 пенси.

Окрім золотих та срібних монет, в скарбі були ще близько 800 мідних монет, що також має своє значення для історії економіки того часу. Загалом, цей скарб може бути оцінений як значний вклад у загальний фінансовий стан тих, хто заховав його.

Чому цe дуже важлива знахідка для історії

Ця знахідка є надзвичайно важливою з точки зору історії як для Айслебену, так і для всього регіону Саксонії-Ангальт. Це реальне свідчення тяжкої історії того часу, коли війна і спустошення ставали частиною повсякденного життя. Історики планують вивчити кожну монету та опублікувати результати досліджень, що надасть ще більше розуміння економічного та соціального стану того часу.

Знахідка стане частиною постійної експозиції в музеї Морітцбург в Галле. Вона дасть можливість сучасникам і майбутнім поколінням краще зрозуміти, як війна і релігійні конфлікти впливали на життя людей в Саксонії-Ангальт.