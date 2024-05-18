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"Скарб" з бабусиної шафи. Звичайна лялька принесе 40 тисяч і ось як вона виглядає (фото)

За скільки можна продати стару ляльку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі іграшки, особливо ляльки, які припадають пилом у бабусиних шафах та на горищі, можуть принести чимало грошей. Як виявилося, рідкісні екземпляри оцінюють у десятки тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

Як виглядає стара лялька

Так, на аукціоні з'явився лот від продавця з Одеси. Він виставив на торги рідкісну ляльку, яку було виготовлено у ранні роки роботи фабрики "Перемога" у Києві.

На фото можна побачити, що лялька непогано збереглася, але вже має деякі дефекти. На її обличчі подекуди облізла емаль, але помітно, що іграшку не реставрували, а це додає їй цінності.

Скільки коштують старі ляльки (фото: violity.com)

"Дуже гарний стан! Емаль на обличчі місцями відсутня. Все в рідному!. Без будь-якого втручання!" - описав свій лот власник.

Стара лялька, яка принесе чимало коштів (фото: violity.com)

Скільки можна заробити на старих іграшках

Цю ляльку продавець оцінив у 40 тисяч гривень. Він вирішив не випробовувати долю з аукціоном, а тому виставив фіксовану ціну.

Стара лялька за тисячу доларів (скріншот)

Втім, це не єдина цінна іграшка. Раніше ми вже розповідали, що стара машинка може принести 30 тисяч гривень. Вона досить іржава, але за нею "полюють" антиквари.

Окрім цього, на торги нерідко виставляють ялинкові прикраси. Одна з таких, проста іграшка на прищіпці, яку оцінили у 40 тисяч. Інтереси колекціонерів зрозумілі, вони шукають "скарби" з бабусиних шаф, аби потім перепродати їх за ще більші гроші.

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