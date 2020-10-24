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Скандальный запрет книги о Стусе: украинцам готовят приятный сюрприз

Автор: Владимир Костырин

После запрета судом распространять книгу "Дело Василия Стуса" с упоминанием Виктора Медведчука автор произведения журналист и историк Вахтанг Кипиани с издательством Vivat решили выпустить аудиоверсию романа.

Работа над проектом уже стартовала. Об этом 24 октября рассказал автор книги в Facebook.

Кипиани также сообщил, что озвучивать украинского поэта и диссидента Василия Стуса будет режиссер и актера Ахтем Сеитаблаев.

Книгу "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" после скандального вердикта "служителей Фемиды" 19 октября украинцы раскупили в считанные минуты - первый тираж в 20 тысяч экземпляров был полностью продан. После этого издатели объявили о выпуске нового тиража книги до вступления в силу решения суда. А теперь произведение можно будет не только почитать, но и услышать.

Отмечается, что книга в аудио адаптации претерпит определенные изменения.

"Вы же помните, что книга на 80% состоит из архивных документов. Некоторые из них трудно воспринимать на слух, поэтому мы адаптируем аудиоверсию для облегчения восприятия на слух и несколько сократим ее. Но будьте уверены - самое важное точно будет озвучено", - рассказала директор издательства "Vivat" Юлия Орлова в своем Facebook.

"Услышьте голос правды!" - призвала она.

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Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии (фото: facebook.com/yuliya.argument)

Ранее мы писали о том, что судью по делу Медведчука и книге о Стусе поймали на любви к "ДНР".

Напомним также, что ранее мы публиковали 5 песен на слова Василия Стуса. Послушайте, пока их тоже не запретили!

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