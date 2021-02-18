В Луцком детсаду вспыхнул скандал: воспитатель била детей и заклеивала рот скотчем

В луцком детсаду №37 разгорелся скандал. Там воспитатель средней группы систематически била детей и просила их никому не говорить. Об этом стало известно родителям после того, как дети начали приходить со следами побоев на теле.

Такое наказание воспитатель применяла к тем детям, которые не спали и шумели. Заведующая садом Валентина Винник говорит, что с педагогом такого никогда не случалось. Говорит, у воспитателя 30 лет рабочего стажа и она всегда отличалась адекватностью.

Между тем в управлении образования Луцксовета говорят, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" очень активного мальчика, но не заклеивала ему рот.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, держа скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею ротик". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", — рассказал начальник управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.

После этого инцидента в саду работает психолог, а воспитателя отстранили от работы.

Отметим, что воспитателю 56 лет.

В Луцке воспитательница детсада била детей