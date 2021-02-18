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В Луцком детсаду вспыхнул скандал: воспитатель била детей и заклеивала рот скотчем

Новина українською → Луцк, Четверг 18 февраля 2021 08:31
В Луцком детсаду вспыхнул скандал: воспитатель била детей и заклеивала рот скотчем В луцком детсаду воспитатель била детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В луцком детсаду №37 разгорелся скандал. Там воспитатель средней группы систематически била детей и просила их никому не говорить. Об этом стало известно родителям после того, как дети начали приходить со следами побоев на теле.

Об этом сообщило издание ИА "Конкурент".

Такое наказание воспитатель применяла к тем детям, которые не спали и шумели. Заведующая садом Валентина Винник говорит, что с педагогом такого никогда не случалось. Говорит, у воспитателя 30 лет рабочего стажа и она всегда отличалась адекватностью.

Между тем в управлении образования Луцксовета говорят, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" очень активного мальчика, но не заклеивала ему рот.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, держа скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею ротик". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", — рассказал начальник управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.

После этого инцидента в саду работает психолог, а воспитателя отстранили от работы.

Отметим, что воспитателю 56 лет.

В Луцке воспитательница детсада била детей

Как мы ранее писали, под Полтавой в детсаду внезапно умерла 19-летняя воспитательница.

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