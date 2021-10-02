Скандальный нападающий киевского "Динамо" купил Ferrari за полмиллиона евро

Жерсон Родригес, который в начале сентября из киевского "Динамо" перешел на правах аренды во французский "Труа", купил Ferrari. Специалисты говорят, что стоимость элитного спорткара может доходить до 500 тысяч евро.

Он заявил, что это новая машина футболиста, и отметил нападающего "Динамо" и сборной Люксембурга в своем посте.

Ferrari 812 Superfast (фото: twitter.com/kev061989)

Отметим, что Родригес во время игры за бело-синих часто попадал в скандальные истории.

На одной из первых тренировок в Киеве он подрался с игроком "Динамо" Виталием Буяльским. Во время игры с донецким "Шахтером" у спортсмена был конфликт с главным тренером Алексеем Михайличенко.

Также у него была драка с партнером по команде Анте Кулушичем, после чего у хорватского футболиста в углу глаза появилась приличная ссадина.

Аренда с "Труа" по контракту рассчитана до июня 2022 года, после этого французский клуб будет обязан выкупить полноценный контракт Родригеса.