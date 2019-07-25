Скандальную российскую ведущую не пустили в Украину: все подробности

Дана Борисова, которая является скандальной российской ведущей, не сможет въехать на территорию Украины ближайшие три года. Служба безопасности Украины запретила российской знаменитости посещать нашу страну из-за посещения ведущей оккупированного Крыма.

Как сообщает "Детектор медиа", Дана уже приезжала в Киев некоторое время назад для съемок в российской передаче. Борисова хвасталась, что приезжает в Киев без проблем и вообще она за мир и дружбу.

К слову, Дана снималась в реалити-шоу "Пацанки 4" как наставница. Многих пользователей сети возмутило, что украинские пограничники пустили россиянку в страну, поскольку она посещала Крым после 2014 года.

Фото: Дана Борисова (instagram.com danaborisova_official)

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу", - заявила она.

Отмечается,что в СБУ не уточнили, с какого периода для Борисовой закрыт въезд в нашу страну.

Напомним, что Дана Борисова в России является неоднозначной фигурой. У нее были большие проблемы с наркотиками, которые она потом якобы поборола. Ведущая проходила реабилитацию в Таиланде, а потом, по ее словам, стала сексоголиком. Как утверждала Дана, она жадно бросалась на мужчин.

Как мы ранее писали, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий прокомментировал скандал с конкурсом Евровидения-2017. Депутат отметил, что решение СБУ запретить Оксане Самойловой въезд на территорию Украины — не нагнетание без того непростых отношений с Россией, а банальное соблюдение законодательства.

К слову, Таисия Повалий собралась вернуться из РФ в Украину и дать сольный концерт. Мероприятие должно быть приурочено к ее 55-летию. Юбилейное шоу запланировано на 10 декабря на сцене Дворца "Украина" в Киеве.