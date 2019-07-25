Скандальну російську ведучу не пустили в Україну: усі подробиці

Дана Борисова, яка є скандальною російською ведучою, не зможе в'їхати на територію України найближчі три роки. Служба безпеки України заборонила російській знаменитості відвідувати нашу країну через відвідування ведучою окупованого Криму.

Як повідомляє "Детектор медіа", Дана вже приїжджала в Київ деякий час тому для зйомок в російській передачі. Борисова хвалилася, що приїжджає в Київ без проблем і взагалі вона за мир і дружбу.

До речі, Дана знімалася в реаліті-шоу "Пацанки 4" як наставниця. Багатьох користувачів мережі обурило, що українські прикордонники пустили росіянку в країну, оскільки вона відвідувала Крим після 2014 року.

Фото: Дана Борисова (instagram.com danaborisova_official)

"До речі, про зустріч з прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі, о пів на третю ночі і пів на сьому ранку, задавали, звичайно питання і трохи потрусили речі. Але впустили в Київ, спокійно, тихо і мирно. Так що всі сюди. Ми за мир і дружбу", - заявила вона.

Наголошується,що в СБУ не уточнили, з якого періоду для Борисової закрито в'їзд в нашу країну.

Нагадаємо, що Дана Борисова в Росії є неоднозначною фігурою. У неї були великі проблеми з наркотиками, які вона потім нібито поборола. Ведуча проходила реабилітиацію в Таїланді, а потім, за її словами, стала сексоголіком. Як стверджувала Дана, вона жадібно кидалися на чоловіків.

Як ми раніше писали, голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Микола Княжицький прокоментував скандал з конкурсом Євробачення-2017. Депутат зазначив, що рішення СБУ заборонити Оксані Самойловій в'їзд на територію України — не нагнітання без того непростих відносин з Росією, а банальне дотримання законодавства.

До речі, Таїсія Повалій зібралася повернутися з РФ в Україну і дати сольний концерт. Захід має бути приурочено до її 55-річчя. Ювілейне шоу заплановано на 10 грудня на сцені Палацу "Україна" в Києві.