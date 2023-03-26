Скандальний вирок за зґвалтування 14-річної дівчини: як українці домагаються перегляду справи

Злочин

За даними Закарпатської обласної прокуратури, НП сталася наприкінці серпня 2021 року. Троє хлопців (двох по 15 років, а третьому - 14) із села Верхні Ворота Мукачівського району заманили до підвалу будинку одного з фігурантів 14-річну дівчинку, з якою навчалися у школі.

Коли жертва опинилась у підвалі, її вдарили по голові, після чого ґвалтівники почали знущатися з нещасної, знімаючи все на камеру мобільного телефону. Після нелюди поширили кадри в інтернеті.

Постраждала не відразу розкрила сім'ї про те, що з нею трапилося (батьки були на заробітках за кордоном, а за дівчинкою доглядала бабуся), але як тільки її близькі довідалися про наругу, одразу написали заяву до поліції.

За фактом групового зґвалтування дівчинки було розпочато кримінальне провадження (ч. 3 ст. 152 КК України). Підлітків взяли під варту, і, як зазначили у прокуратурі, фігурантам загрожували до 12 років позбавлення волі.

Покарання

Усі троє на суді визнали свою провину. Суддя Воловецького райсуду засудив фігурантів на 5 років ув'язнення, але звільнив від покарання, призначивши випробувальний термін на 2 роки.

Так, суд ухвалив вирок за ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152 статті (зґвалтування).

Судовий процес проходив за участю адвоката з Центру правової допомоги, інтереси постраждалої суду представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де працює один із ґвалтівників.

Додамо, що служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики, що неодноразово вказувалося у вироку.

Реакція на вердикт та подання апеляції

Як зазначив журналіст Віталій Глагола у Facebook, батько постраждалої школярки готовий боротися до кінця та подавати апеляцію на рішення суду.

На резонансну історію звернули увагу Офіс Генерального прокурора та Вища рада правосуддя. Відомий юрист Масі Найєм висловив готовність зібрати групу адвокатів для захисту дівчини та підготовки апеляції.

Маша Єфросиніна знайшла для дівчини одного з найкращих психологів, яка допоможе постраждалій пережити подію.

Фото: скріншот instagram.com/mashaefrosinina

"Педагоги Верхньоворітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Софії Малильо зазначили, що скарг на поведінку учнів, які зґвалтували свою подругу, не було і вважають ув'язнення занадто суворим покаранням. А отже, після такого рішення суду жертва зґвалтування буде вимушена продовжити навчання разом з трьома своїми ґвалтівниками. Якщо звісно, потерпіла та її законні представники не оскаржать рішення суду в Закарпатському апеляційному суді", - пише ведуча в Instagram.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита також обурений рішенням суду щодо зґвалтування дівчинки, і за його рішенням соціальні служби розпочали роботу.

Фото: скріншот facebook.com

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв справу на особистий контроль.

Омбудсмен розповів у Telegram, що з метою встановлення обставин справи та позиції законних представників потерпілої здійснив візит безпосередньо за місцем її проживання, поспілкувався з батьком та бабусею, які дали згоду на вжиття заходів, спрямованих на відновлення прав дитини.

"Працівник висловив нашу позицію щодо відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій з надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації. Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлено відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", - розповів Лубінець.

Крім того, буде проаналізовано діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси потерпілої у суді. Так, з'ясувалося, що мати одного із фігурантів також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей.

"Тому є сумніви у "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки. До того ж сумніваюся у професійності дій обласного керівництва. Адже подія сталася ще влітку 2021 року, проте суд виніс вирок у справі лише зараз. Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення. права дитини на захист та справедливе судочинство", - наголошує омбудсмен.

Військовий Мадяр (Роберт Бровді) з підрозділу аеророзвідки, який воює на передовій, також записав відеозвернення, в якому пообіцяв "боротися за справедливість доступними нам способами".

"Якщо система не спроможна самостійно розбиратися з такими ганебними явищами - з покриття нехай неповнолітніх, але злочинців", - зазначив український захисник.

Відео: Мадяр відреагував на скандальний вирок щодо ґвалтівників 14-річної дівчинки