Скандальний стендапер Щегель вибачився перед українцями і пожалівся на погрози (відео)

Як пояснив стендапер свої скандальні висловлювання

"Шкода, що багато засобів масового інформування зацікавленні саме у клікбейтах, які породжують непорозуміння та ненависть. Я у жодному разі не вважаю, що вибір людини - гинути на війні, адже українці свідомо обирають країну і мають бажання боротися за неї. В результаті це, на жаль, часом призводить до загибелі кращих дітей країни", - заявив артист.

Також просить українців подивитись повністю інтерв'ю зі Скрипіним і переконатись, що його слова не містили ні краплі зневаги.

"Останнє відео моєї емоційної промови, вирване з контексту, є лише моєю гнівною реакцією на нескінченні погрози розправи і вбивства мене та моєї сім'ї, які просто зводять з розуму", - заявив Щегель.

Якими словами перепросив Щегель українців

"Приношу вибачення всім, кому цей скандал завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але "пошук ворогів і полювання на відьом" вийшли за межі розумного", - сказав артист.

Також Щегель додав, що хотів бути відвертим з українцями. І вважає, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що люди хочуть почути.

"В України є справжні вороги, і це точно - не я", - завершив своє звернення комік.

Нагадаємо, що на днях Андрій Щегель оскандалився своїм висловлюванням про українських захисників. В інтерв'ю Скрипіну він заявив це їхній вибір - гинути.