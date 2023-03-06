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Скандальний стендапер Щегель вибачився перед українцями і пожалівся на погрози (відео)

Стендапер Щегель записав відео із вибаченням (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Стендапер Андрій Щегель вибачився за свої зневажливі висловлювання в інтерв’ю Роману Скрипіну та слова "Україна - це цирк із поп*яними деб*лами, у яких немає шансу на цивілізоване життя".

Відео із вибаченням артист опублікував у себе на сторінці в Instagram.

Як пояснив стендапер свої скандальні висловлювання

"Шкода, що багато засобів масового інформування зацікавленні саме у клікбейтах, які породжують непорозуміння та ненависть. Я у жодному разі не вважаю, що вибір людини - гинути на війні, адже українці свідомо обирають країну і мають бажання боротися за неї. В результаті це, на жаль, часом призводить до загибелі кращих дітей країни", - заявив артист.

Також просить українців подивитись повністю інтерв'ю зі Скрипіним і переконатись, що його слова не містили ні краплі зневаги.

"Останнє відео моєї емоційної промови, вирване з контексту, є лише моєю гнівною реакцією на нескінченні погрози розправи і вбивства мене та моєї сім'ї, які просто зводять з розуму", - заявив Щегель.

Якими словами перепросив Щегель українців

"Приношу вибачення всім, кому цей скандал завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але "пошук ворогів і полювання на відьом" вийшли за межі розумного", - сказав артист.

Також Щегель додав, що хотів бути відвертим з українцями. І вважає, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що люди хочуть почути.

"В України є справжні вороги, і це точно - не я", - завершив своє звернення комік.

Нагадаємо, що на днях Андрій Щегель оскандалився своїм висловлюванням про українських захисників. В інтерв'ю Скрипіну він заявив це їхній вибір - гинути.

Нещодавно ми детально писали про скандальні висловлювання стендапера Щегеля про війну та українських захисників.

Раніше ми розповідали про те, що комік Щегель записав ще одне відео із образливими висловлюваннями про Україну та українців.

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