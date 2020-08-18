Скандальная Штепа собралась в мэры Славянска: в городе появились билборды на русском языке

Неля Штепа снова решила стать мэром Славянска (Коллаж РБК-Украина)

Неля Штепа баллотируется от партии, которой нет в Донецкой области

Скандальная Неля Штепа решила баллотироваться в мэры города Славянска на предстоящих выборах. В городе появились билборды с ее изображением и текстом на русском языке.

Неля Штепа обратилась к жителям города Славянска и выставила рекламу на русском языке. Как отмечает гражданская сеть "ОПОРА", текст ее рекламы очень созвучен с названием политической партии "Партия Мира и Развития". В интервью местному изданию Штепа подтвердила, что собирается принять участие в выборах мэра 25 октября 2020 года. Она добавила, что политсовет партии "Партии Мира и Развития" выдвинул ее кандидатуру на должность главы города.

"Можете меня поздравить, я возглавила Славянскую городскую Партию "За мир и Развитие" Ура! Я знаю, как вы все рады за меня", - написала кандидатка в социальных сетях.

Указанная партия по официальным данным зарегистрирована в Киеве и никаких ячеек у нее нет ни в Славянске, ни вообще в Донецкой области. Однако билборды с рекламой на русском языке в городе уже появились.

В Славянске появилась реклама Нели Штепы на русском языке (Фото: oporaua.org)

Координаторы "ОПОРЫ" отмечают, что такая реклама нарушает сразу несколько стандартов и принципов.

Стоит напомнить, что Неля Штепа была мэром Славянска с 2010 по 2014 год. В 2014 году она была задержана по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористической группы. С 2014 по 2017 год Штепа провела в СИЗО, в сентябре ее выпустили под домашний арест.

Кстати, ранее мы писали о том, что Штепа получила компенсацию от Украины по решению ЕСПЧ.