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Штепа получила компенсацию от Украины по решению ЕСПЧ

Новости » Политика     20.01.2020 - 15:04
Штепа получила компенсацию от Украины по решению ЕСПЧ
Фото: Неля Штепа (УНИАН)

Штепа получила от Украины компенсацию в размере 3,6 тыс. евро

Экс-мэр Славянска Неля Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам адвоката Александра Шадрина, сейчас Штепа ждет очередного вызова в суд в Харькове. При этом адвокат не сообщил где на сегодня находится экс-мэр Славянска.

"У меня нет такой информации. Вероятно в Славянске. Но у нее нет ограничений на передвижение", - отметил Шадрин.

Напомним, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины по делу Нели Штепы. Суд определил, что в отношении экс-мэра Славянска были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

Отметим, Штепу задержали 11 июля 2014, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года. Экс-мэру Славянска инкриминировали статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Ранее Неля Штепа сообщала, что планирует вновь возглавить город.

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