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Скандальная шляпа с главной елки страны вернулась на Софийскую площадь, но уже в другой роли

Автор: Роман Мирончук

Скандальна "Шляпа волшебника", которая изначально должна была украшать главную елку страны, вернулась на Софийскую площадь Киева. Но теперь она находится не на верхушке дерева, а представляет собой самостоятельный арт-объект.

Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что шляпа превратилась в магическое место вместе с креслом, на котором можно загадать свое самое сокровенное желание на 2021 год. Попова также к своему посту прикрепила фото, на которых видно много желающих сделать фотографию возле нового арт-объекта.

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Скандальна "Шляпа волшебника" стала самостоятельным арт-объектом (фото: facebook.com/diana.popova.104)

Пользователи сети отметили, что шляпа с креслом очень напоминает эпизод из фильма о Гарри Поттере. Похожая шляпа определяла на какой из факультетов Хогвартса дети пойдут учиться.

Скандальна "Шляпа волшебника" стала самостоятельным арт-объектом (фото: facebook.com/diana.popova.104)

  • Класс! Завтра пойду смотреть на шляпу! Елка волшебная, спасибо за праздник!
  • Новогодняя История с волшебной шляпой является настоящим чудом! А золотая шляпа - символ добра, счастья, исполнения желаний!!!
  • Шляпа супер!
  • Вы нашли очень креативный способ использования шляпу! Признаюсь, прочитав этот пост, я долго смеялась. Уверена, что в очереди к шляпе стоят и те люди, которые кричали, что это ведьмовская шляпа!
  • Супер! Я рада, что шляпа таки вернули. Креатив не убили;
  • Идея со шляпой волшебная - это действительно так. Жаль очень, что не удалось отстоять. Вечером особенно красиво.

Напомним, на елке в Киеве установили звезду, вместо шляпы. Названа ее стоимость.

Ранее Епифаний сделал заявление о "волшебной" шляпе на елке в Киеве.

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