Скандальная украинка закрутила роман с Лепсом: парочка весело проводит время вместе (видео)

На днях Лепса заметили в компании очаровательной блондинки. Артист обнимал свою спутницу, шутил с ней, и целовал в висок. В ответ украинка улыбалась.

Наталья Болюх проводит весело время с Григорием Лепсом

Первая вицемис "Украина Вселенная", а также обладательница титула "Мисс Львов 2018" не первый раз попадает в скандальную историю. В 2019 году ее уличили в связи с российским чиновником. Кроме того, она часто ездила в Москву.

Украинка пожаловалась в эфире пропагандистского канала, что в родном Львове ее преследуют, а "националисты" устроили ей "репрессии". При этом она отрицала связь с чиновником, и говорила, что летала в Москву к друзьям. Болюх даже свой день рождения отмечала в Москве.

По данным украинских СМИ, в 2021 году Натальея Болюх вышла замуж за состоятельного российского предпринимателя, но через несколько месяцев развелась.