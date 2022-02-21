ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скандальная украинка закрутила роман с Лепсом: парочка весело проводит время вместе (видео)

Новина українською →
Москва, Понедельник 21 февраля 2022 16:43
Скандальная украинка закрутила роман с Лепсом: парочка весело проводит время вместе (видео) Коллаж РБК-Украина: Наталья Болюх встречается с Григорием Лепсом
Автор: Styler

Григорий Лепс недавно вышел из психбольницы и развелся с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Сейчас российский певец встречается со скандальной львовской моделью Натальей Болюх.

Это видно на видео, которое попало в сеть.

На днях Лепса заметили в компании очаровательной блондинки. Артист обнимал свою спутницу, шутил с ней, и целовал в висок. В ответ украинка улыбалась.

Наталья Болюх проводит весело время с Григорием Лепсом

Первая вицемис "Украина Вселенная", а также обладательница титула "Мисс Львов 2018" не первый раз попадает в скандальную историю. В 2019 году ее уличили в связи с российским чиновником. Кроме того, она часто ездила в Москву.

Украинка пожаловалась в эфире пропагандистского канала, что в родном Львове ее преследуют, а "националисты" устроили ей "репрессии". При этом она отрицала связь с чиновником, и говорила, что летала в Москву к друзьям. Болюх даже свой день рождения отмечала в Москве.

По данным украинских СМИ, в 2021 году Натальея Болюх вышла замуж за состоятельного российского предпринимателя, но через несколько месяцев развелась.

Напомним, известная украинская певица Христина Соловий пожаловалась на российского рэпера Пашу Изотова, который украл ее песню "Тримай".

Позже с ней связался автор YouTube-канала, на котором был опубликован клип рэпера, и начал угрожать ей, но она не растерялась и быстро дала отпор.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандал певец
LITE
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле