Скандальна українка закрутила роман із Лепсом: парочка весело проводить час разом (відео)

Григорій Лепс нещодавно вийшов з психлікарні і розлучився з дружиною Ганною Шапликовою, з якою прожив 20 років. Зараз російський співак зустрічається зі скандальною львівською моделлю Наталією Болюх.

Днями Лепса помітили в компанії чарівної блондинки. Артист обіймав свою супутницю, жартував з нею, і цілував у скроню. У відповідь українка посміхалася.

Наталія Болюх проводить весело час з Григорієм Лепсом

Перша віцеміс "Україна Всесвіт", а також володарка титулу "Міс Львів 2018" не вперше потрапляє в скандальну історію. У 2019 році її викрили у зв'язку з російським чиновником. Крім того, вона часто їздила до Москви.

Українка поскаржилася в ефірі пропагандистського каналу, що в рідному Львові її переслідують, а "націоналісти" влаштували їй "репресії". При цьому вона заперечувала зв'язок з чиновником, і говорила, що літала в Москву до друзів. Болюх навіть свій день народження відзначала в Москві.

За даними українських ЗМІ, в 2021 році Наталія Болюх вийшла заміж за заможного російського підприємця, але через кілька місяців розлучилася.