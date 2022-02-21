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Скандальна українка закрутила роман із Лепсом: парочка весело проводить час разом (відео)

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 16:43
Скандальна українка закрутила роман із Лепсом: парочка весело проводить час разом (відео) Колаж РБК-Україна: Наталія Болюх зустрічається з Григорієм Лепсом
Автор: Styler

Григорій Лепс нещодавно вийшов з психлікарні і розлучився з дружиною Ганною Шапликовою, з якою прожив 20 років. Зараз російський співак зустрічається зі скандальною львівською моделлю Наталією Болюх.

Це видно на відео, яке потрапило в мережу.

Днями Лепса помітили в компанії чарівної блондинки. Артист обіймав свою супутницю, жартував з нею, і цілував у скроню. У відповідь українка посміхалася.

Наталія Болюх проводить весело час з Григорієм Лепсом

Перша віцеміс "Україна Всесвіт", а також володарка титулу "Міс Львів 2018" не вперше потрапляє в скандальну історію. У 2019 році її викрили у зв'язку з російським чиновником. Крім того, вона часто їздила до Москви.

Українка поскаржилася в ефірі пропагандистського каналу, що в рідному Львові її переслідують, а "націоналісти" влаштували їй "репресії". При цьому вона заперечувала зв'язок з чиновником, і говорила, що літала в Москву до друзів. Болюх навіть свій день народження відзначала в Москві.

За даними українських ЗМІ, в 2021 році Наталія Болюх вийшла заміж за заможного російського підприємця, але через кілька місяців розлучилася.

Нагадаємо, відома українська співачка Христина Соловій поскаржилася на російського репера Пашу Ізотова, який вкрав її пісню "Тримай".

Пізніше з нею зв'язався автор YouTube-каналу, на якому був опублікований кліп репера, і почав погрожувати їй, але вона не розгубилася і швидко дала відсіч.

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