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Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Автор: Анна Киселева

Главная новогодняя елка Украины попала в рейтинг красавиц Европы. Об этом свидетельствуют данные ресурса European Best Destinations. Организация подчеркивает, что роскошность и оригинальность украшений не главный критерий, определяющий победительницу. Важно, чтобы елки приносили радость и помогали не терять самообладание в условиях карантина.

Первое место заняла главная литовская елка в Вильнюсе вообще без украшений. 24-метровая елка-инсталляция в столице Литвы сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками.

Елка в Вильнюсе (фото: europeanbestdestinations.com)

Второе место заняла французская красавица в Страсбурге с традиционной иллюминацией.

Новогодняя елка в Страсбурге (фото: europeanbestdestinations.com)

На третьем месте – пражская елка, которая будет украшать город только к 6 января.

Пражская елка (фото: europeanbestdestinations.com)

Швейцарцы решили отойти от традиционной помпезности елок. Поэтому в Базеле появилась очаровательная минималистическая елка. Она находится на четвертом месте рейтинга.

Елка в Базеле (фото: europeanbestdestinations.com)

Грузинская елка в Тбилиси заняла пятое место списка. Грузины украсили свою елку очаровательными ангелами и яркими звездами.

Новогодняя елка в Тбилиси (фото: europeanbestdestinations.com)

На шестом месте оказалась новогодняя елка, расположенная в Кельне.

Кельнская красавица (фото: europeanbestdestinations.com)

Седьмое место в этом рейтинге заняла киевская новогодняя елка. Скандальная украинская красавица вошла в рейтинг благодаря сказочным декорациям, которые точно оставят невероятные воспоминания.

Главная украинская елка в Киеве (фото: europeanbestdestinations.com)

Итальянцы решили украсить свою елку в традиционном стиле без лишних декораций. Простота всегда высоко оценивается. Римская красавица заняла восьмое место.

Елка в Риме (фото: europeanbestdestinations.com)

Девятое место заняла елка в Варшаве. Поляки в этом году установили живое дерево, которое украсили теплыми огоньками и яркими игрушками.

Варшавская елка (фото: europeanbestdestinations.com)

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Рейтинг лучших европейских елок закрывает венская красавица, которая оказалась на десятой строчке. Главная елка Австрии этого года живая, украшенная лишь теплыми огоньками. Никаких игрушек, никаких декораций, ничего лишнего.

Елка в Вене (фото: europeanbestdestinations.com)

Напомним, что ранее полиция Киева умилила украинцев исполнением знаменитого "Щедрика".

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