Скандальная 8-летняя блогерша вернулась в Instagram: юная модель сообщила новости

Так, 8-летняя украинская блогерша Мила, которая закрутила роман с 13-летним Пашей, и попала в скандал, сообщила, что она с нетерпением ждет лета, а также похвасталась новой школой.

Девочка будет обучаться не дистанционно, а в стандартном режиме. Судя по всему, это учебное заведение частное.

Юная украинка после разразившегося скандала в соцсетях сообщила, что завела себе новый аккаунт в соцсети. В нем она будет рассказывать о своей учебе и других интересных событиях из жизни.

К слову, в одном из сторис Мила сообщила, что соцсеть заставила их понервничать, но сейчас они очень рады с Пашей сюда вернуться.

Также на одном из кадров девочка сообщает, что очень скучает по своему бойфренду Паше.

Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram