UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Скандальная 8-летняя блогерша вернулась в Instagram: юная модель сообщила новости

Автор: Людмила Жукова

Скандальные малолетние блогеры Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram после того, как их аккаунты были заблокированы.

Об этом можно судить по появлению детей в соцсети.

Так, 8-летняя украинская блогерша Мила, которая закрутила роман с 13-летним Пашей, и попала в скандал, сообщила, что она с нетерпением ждет лета, а также похвасталась новой школой.

Девочка будет обучаться не дистанционно, а в стандартном режиме. Судя по всему, это учебное заведение частное.

Юная украинка после разразившегося скандала в соцсетях сообщила, что завела себе новый аккаунт в соцсети. В нем она будет рассказывать о своей учебе и других интересных событиях из жизни.

К слову, в одном из сторис Мила сообщила, что соцсеть заставила их понервничать, но сейчас они очень рады с Пашей сюда вернуться.

Также на одном из кадров девочка сообщает, что очень скучает по своему бойфренду Паше.

Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram

Напомним, 8-летняя Мила Маханец пожаловалась на социальные службы, которые ее беспокоят. Девочка призналась, что сотрудники приходят к ним домой и не разрешают спать в одной постели с мамой. К тому же родители 13-летнего Паши запрещают им видеться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины блогер
Читайте также
Скандальная 8-летняя блогерша пожаловалась на соцслужбы: не дают видеться с бойфрендом
Аккаунт Миланы Маханец внезапно заблокировали. Ее 13-летнего бойфренда - тоже
Прогноз погоды