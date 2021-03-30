Скандальна 8-річна блогерша повернулася в Instagram: юна модель повідомила новини

Скандальні малолітні блогери Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram після того, як їх акаунти були заблоковані.
Про це можна судити по появі дітей в соцмережі.
Так, 8-річна українська блогерша Міла, яка закрутила роман з 13-річним Пашею, і потрапила в скандал, повідомила, що вона з нетерпінням чекає літа, а також похвалилася новою школою.
Дівчинка буде навчатися не дистанційно, а в стандартному режимі. Судячи з усього, цей навчальний заклад приватний.
Юна українка після скандалу в соцмережах повідомила, що завела собі новий аккаунт в соцмережі. У ньому вона буде розповідати про своє навчання та інші цікаві події з життя.
До речі, в одному зі сторіс Міла повідомила, що соцмережа змусила їх понервувати, але зараз вони дуже раді з Пашею сюди повернутися.
Також на одному з кадрів дівчинка повідомляє, що дуже сумує за своїм бойфрендом Пашею.
Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram
Нагадаємо, 8-річна Міла Маханець поскаржилася на соціальні служби, які її турбують. Дівчинка зізналася, що співробітники приходять до них додому і не дозволяють спати в одному ліжку з мамою. До того ж батьки 13-річного Паші забороняють їм бачитися.