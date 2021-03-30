ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скандальна 8-річна блогерша повернулася в Instagram: юна модель повідомила новини

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 08:28
Скандальна 8-річна блогерша повернулася в Instagram: юна модель повідомила новини Міла Маханець повернулася в соцмережі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Скандальні малолітні блогери Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram після того, як їх акаунти були заблоковані.

Про це можна судити по появі дітей в соцмережі.

Так, 8-річна українська блогерша Міла, яка закрутила роман з 13-річним Пашею, і потрапила в скандал, повідомила, що вона з нетерпінням чекає літа, а також похвалилася новою школою.

Дівчинка буде навчатися не дистанційно, а в стандартному режимі. Судячи з усього, цей навчальний заклад приватний.

Юна українка після скандалу в соцмережах повідомила, що завела собі новий аккаунт в соцмережі. У ньому вона буде розповідати про своє навчання та інші цікаві події з життя.

До речі, в одному зі сторіс Міла повідомила, що соцмережа змусила їх понервувати, але зараз вони дуже раді з Пашею сюди повернутися.

Також на одному з кадрів дівчинка повідомляє, що дуже сумує за своїм бойфрендом Пашею.

Скандальна 8-річна блогерша повернулася в Instagram: юна модель повідомила новини

Скандальна 8-річна блогерша повернулася в Instagram: юна модель повідомила новини

Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram

Нагадаємо, 8-річна Міла Маханець поскаржилася на соціальні служби, які її турбують. Дівчинка зізналася, що співробітники приходять до них додому і не дозволяють спати в одному ліжку з мамою. До того ж батьки 13-річного Паші забороняють їм бачитися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя блогер
LITE
В Україну повернеться холод і сніг: нові карти погоди
В Україну повернеться холод і сніг: нові карти погоди