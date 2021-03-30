Скандальна 8-річна блогерша повернулася в Instagram: юна модель повідомила новини

Скандальні малолітні блогери Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram після того, як їх акаунти були заблоковані.

Про це можна судити по появі дітей в соцмережі.

Так, 8-річна українська блогерша Міла, яка закрутила роман з 13-річним Пашею, і потрапила в скандал, повідомила, що вона з нетерпінням чекає літа, а також похвалилася новою школою.

Дівчинка буде навчатися не дистанційно, а в стандартному режимі. Судячи з усього, цей навчальний заклад приватний.

Юна українка після скандалу в соцмережах повідомила, що завела собі новий аккаунт в соцмережі. У ньому вона буде розповідати про своє навчання та інші цікаві події з життя.

До речі, в одному зі сторіс Міла повідомила, що соцмережа змусила їх понервувати, але зараз вони дуже раді з Пашею сюди повернутися.

Також на одному з кадрів дівчинка повідомляє, що дуже сумує за своїм бойфрендом Пашею.

Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram