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Скандальна 8-річна блогерша поскаржилася на соцслужби: не дають бачитися з бойфрендом

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 13:53
Скандальна 8-річна блогерша поскаржилася на соцслужби: не дають бачитися з бойфрендом Скандальна Міла Маханець скаржиться на соцслужби (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Скандальна 8-річна блогерша і модель Міла Маханець поскаржилася на те, що їй не дають спокою соціальні служби. Вона сказала, що співробітники приходять до них додому і не дозволяють спати в одному ліжку з мамою. До того ж батьки Паші забороняють їй бачитися з 13-річним кавалером

Про це дівчина написала в Instagram-stories.

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі і у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене улюблених людей – це не допомога", – обурилася 8-річна Мілана.

Дівчинка розповіла, що батьки її коханого Паші заборонили їм спілкуватися. Поки що вона не знає, чи тимчасове це рішення або постійне.

Скандальна 8-річна блогерша поскаржилася на соцслужби: не дають бачитися з бойфрендомСкандальна 8-річна блогерша поскаржилася на соцслужби: не дають бачитися з бойфрендом

Міла Маханець скаржиться на соцслужби (Скріншот)

Що каже мама Міли Маханець, яка веде її сторінку в соцмережі

За словами мами Мілани, ініціатором цього всього були самі діти. І у роман дітей не вкладувалося те, що зараз показують ЗМІ.

"Я ніколи не планувала заробляти на дитині... Я планую, щоб вона була популярним блогером, коли вона виросте. Коли вона сама зможе вести свою сторінку".

Мілана, Паша і їх батьки вже дали свідчення в поліції. Дарина сподівається, що кримінальне провадження щодо можливого виготовлення порнографії, буде закрито до суду через відсутність складу злочину. А сама Мілана зізналася, що любить Пашу, як брата.

Нагадаємо, що раніше акаунт Мілани Маханець раптово заблокували. Її 13-річного бойфренда - теж.

Також ми писали, що мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Миколу Кулебу в Instagram. Жінка закликала влаштувати флуд на його сторінці.

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