Скандальна 8-річна блогерша поскаржилася на соцслужби: не дають бачитися з бойфрендом

Скандальна 8-річна блогерша і модель Міла Маханець поскаржилася на те, що їй не дають спокою соціальні служби. Вона сказала, що співробітники приходять до них додому і не дозволяють спати в одному ліжку з мамою. До того ж батьки Паші забороняють їй бачитися з 13-річним кавалером

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі і у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене улюблених людей – це не допомога", – обурилася 8-річна Мілана.

Дівчинка розповіла, що батьки її коханого Паші заборонили їм спілкуватися. Поки що вона не знає, чи тимчасове це рішення або постійне.

Міла Маханець скаржиться на соцслужби (Скріншот)

Що каже мама Міли Маханець, яка веде її сторінку в соцмережі

За словами мами Мілани, ініціатором цього всього були самі діти. І у роман дітей не вкладувалося те, що зараз показують ЗМІ.

"Я ніколи не планувала заробляти на дитині... Я планую, щоб вона була популярним блогером, коли вона виросте. Коли вона сама зможе вести свою сторінку".

Мілана, Паша і їх батьки вже дали свідчення в поліції. Дарина сподівається, що кримінальне провадження щодо можливого виготовлення порнографії, буде закрито до суду через відсутність складу злочину. А сама Мілана зізналася, що любить Пашу, як брата.