Скандальна зірка серіалу "Школа" Василенко зізналася в невиліковній хворобі

Скандальна українська блогерка Ліза Василенко, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Школа", зізналася, що у неї діагностували діабет першого ступеня, який не лікується.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю інфлюенсерки для YouTube-каналу Mohunidze.

Так, нещодавно блогерка, яка раніше оскандалилася заявами про Україну і зараз живе в ЄС, показала у своєму блозі висип на своєму тілі та обличчі. Дівчина була заплакана і пояснювати, що саме сталося, не стала.

"З цими болячками немає часу на Instagram, вибачте", - написала Ліза.

Ліза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

Згодом вона повідомила, що хвора на діабет. Про це 26-річна дівчина написала під знімком, на якому робить собі укол шприцом у руку.

На фото, які опублікував її бойфренд, російський репер Моргенштерн, Василенко сидить поруч із ним за столом і коле собі в плече невідомий препарат.

Ліза Василенко хвора на діабет (фото: instagram.com/morgen_shtern)

Деякі підписники припустили, що знаменитість використовує відомі діабетичні ліки для схуднення.

В інтерв'ю модель розповіла, що у неї діабет першого типу, який неможливо вилікувати, але це не заважає їй радіти життю.

Вона просто повинна контролювати своє харчування і дотримуватися дієти, щоб рівень цукру в крові залишався в нормі.

Хто така Ліза Василенко

Ліза Василенко - українська блогерка. До повномасштабного вторгнення жила і працювала в Росії, за що її неодноразово критикували українці.

Акторка, своєю чергою, називала українських патріотів "дурними" і стверджувала, що "воліє померти в Росії, ніж в Україні".

Однак після початку великої війни її думка змінилася. Вона вибачилася за свої колишні висловлювання, брала участь в антивоєнних мітингах у Росії, а потім покинула країну-агресора й оселилася за кордоном.