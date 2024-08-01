У 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворювання

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram підприємиці.

Так, модель розповіла про захворювання сина після того, як користувачі помітили на фото з Олімпійських ігор 2024, що на руці її дитини був бездротовий пристрій для моніторингу рівня цукру.

До слова, це хронічне захворювання є невиліковним.

"Так багато батьків по всьому світу переживають незбагненні речі, які я ніколи не могла собі уявити. Я кажу собі це щоразу, коли на наші телефони надходить сигнал тривоги. І ми такі щасливі, що в нас є така допомога і чудовий, добрий і великодушний фахівець",- написала Кріссі під публікацією.

Кріссі Тейген з дітьми (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Як з'ясувалося, діабет у хлопчика діагностували після того, як в його таборі виявили шигелу, інфекційне захворювання.

На відміну від інших дітей, його аналізи крові відрізнялися. Про це телеведуча також повідомила на своїй сторінці.

Пізніше вона опублікувала ще один пост зі світлиною книжки "Year One with Type-1", яка розповідає, як справлятися з цукровим діабетом 1-го типу у дітей.

"Учора ввечері ми з Джоном прочитали її Майлзу, і я розридалася, прочитавши цю сторінку. Мені довелося вийти з кімнати, щоб він не побачив, як я ридаю", - написала Тейген.

Кріссі Тейген розповіла про діагноз сина (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Нагадаємо, Джон Ледженд та Кріссі Тейген виховують чотирьох дітей - 5-річну Луну, 6-річного Майлза, однорічну Есті Максін, а також 9-місячного сина, якого виносила сурогатна мати, Рена Александра.