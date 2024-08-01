ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворювання

Четвер 01 серпня 2024 16:40
UA EN RU
У 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворювання Джон Ледженд (фото: instagram.com/johnlegend)
Автор: Іванна Пашкевич

6-річний син американської моделі Кріссі Тейген і співака Джона Ледженда Майлз хворий на цукровий діабет 1-го типу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram підприємиці.

Так, модель розповіла про захворювання сина після того, як користувачі помітили на фото з Олімпійських ігор 2024, що на руці її дитини був бездротовий пристрій для моніторингу рівня цукру.

До слова, це хронічне захворювання є невиліковним.

"Так багато батьків по всьому світу переживають незбагненні речі, які я ніколи не могла собі уявити. Я кажу собі це щоразу, коли на наші телефони надходить сигнал тривоги. І ми такі щасливі, що в нас є така допомога і чудовий, добрий і великодушний фахівець",- написала Кріссі під публікацією.

У 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворювання

Кріссі Тейген з дітьми (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Як з'ясувалося, діабет у хлопчика діагностували після того, як в його таборі виявили шигелу, інфекційне захворювання.

На відміну від інших дітей, його аналізи крові відрізнялися. Про це телеведуча також повідомила на своїй сторінці.

Пізніше вона опублікувала ще один пост зі світлиною книжки "Year One with Type-1", яка розповідає, як справлятися з цукровим діабетом 1-го типу у дітей.

"Учора ввечері ми з Джоном прочитали її Майлзу, і я розридалася, прочитавши цю сторінку. Мені довелося вийти з кімнати, щоб він не побачив, як я ридаю", - написала Тейген.

У 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворюванняУ 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворюванняУ 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворювання

Кріссі Тейген розповіла про діагноз сина (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Нагадаємо, Джон Ледженд та Кріссі Тейген виховують чотирьох дітей - 5-річну Луну, 6-річного Майлза, однорічну Есті Максін, а також 9-місячного сина, якого виносила сурогатна мати, Рена Александра.

Раніше Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур.

Також Мірошниченки замилували мережу спільним відпочинком з чотирма дітьми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти Хвороби Зірки
NEWS
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу