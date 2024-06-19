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"Скандалів не буде": Анатолій Анатоліч нарешті пройшов ВЛК

Середа 19 червня 2024 14:01
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"Скандалів не буде": Анатолій Анатоліч нарешті пройшов ВЛК Анатолій Анатоліч (фото:https://www.instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Styler

Після шести візитів до Оболонського ТЦК відомий український шоумен Анатолій Анатоліч все ж оновив свої дані у військкоматі та навіть пройшов військово-лікарську комісію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію зіркового ведучого в його Instagram-stories.

"Ваш улюблений серіал "Анатоліч і ТЦК" виходить на фінішну пряму", - пожартував ведучий, порівнявши свою історію з багатосезонним ситкомом “Друзі".

"Здається, що ми вже дійсно друзі з ТЦК", - додав він.

&quot;Скандалів не буде&quot;: Анатолій Анатоліч нарешті пройшов ВЛК

Скриншоти stories Анатолія Анатоліча (instagram.com/anatoliyanatolich)

У відео Анатолій каже, що приємно здивований тим, що бюрократичні процедури "цього разу" вдалося завершити швидко.

Зараз він очікує на тимчасовий військовий квиток, а потім має поїхати до Вишгорода, де прописаний, щоб отримати постійний документ.

"Такі бюрократичні перипетії… Але принаймні я вже зробив основне. Ось такі новини. Скандалів не буде", - підсумував Анатоліч.

Нагадаємо, що попередні спроби ведучого оновити дані у військкоматі були невдалими через великі черги. Він навіть отримав штраф у розмірі 1700 грн за відсутність військового квитка.

&quot;Скандалів не буде&quot;: Анатолій Анатоліч нарешті пройшов ВЛК

Скриншот stories Анатолія Анатоліча (instagram.com/anatoliyanatolich)

Зазначимо, що раніше Анатоліч поділився своїми думками щодо можливої мобілізації.

"Це дуже складне питання, на яке мені складно відповісти", - зізнався ведучий в лютому цього року.

Він пояснив, що наразі не підлягає мобілізації, адже має трьох неповнолітніх дітей.

"Я розумію, що будь-яка моя відповідь може бути неоднозначною… Одні скажуть, що мені легко говорити, адже я багатодітний батько, а інші засудять за те, що я не на фронті", - сказав шоумен.

&quot;Скандалів не буде&quot;: Анатолій Анатоліч нарешті пройшов ВЛКАнатолій Анатоліч зі старшими доньками (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолій підкреслив, що, незважаючи на те, що сам не несе військову службу, але постійно допомагає ЗСУ, підтримує зв'язок з бійцями, а також бере участь у спільних медійних проєктах.

"Я вважаю, що в цій війні кожен робить свій внесок, і те, що я роблю, також є важливим", - резюмував він.

&quot;Скандалів не буде&quot;: Анатолій Анатоліч нарешті пройшов ВЛК

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

До речі, дивіться, який вигляд Анатолій Анатоліч мав 12 років тому.

Також ми писали про те, що ведучий 1+1 відповів, чи піде захищати Україну і чи має бронь від мобілізації.

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