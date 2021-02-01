Скандал с запретом "Мастер и Маргарита" Булгакова в Украине: выяснилась вся правда

В Украине Гостелерадио запретило ввозить из России книгу писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Также под запрет попали детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина.



О причинах попадания книг в запрещенный список рассказал "Укринформу" начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык.

По его словам, роман запрещен из-за того, что в его предисловии вспоминаются представители российского кино, которые были за публичную поддержку военной интервенции в Украину и отнесены к перечню лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Имеются в виду не все книги, а определенные издания.

"В предисловии к книге Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – объяснил Олийнык.

Также чиновник отметил, что люди, которые назвали скандалом запрет "Мастера и Маргариты" не знакомы с украинскими законами.

"Не все "блогеры" и "эксперты", количество которых с появлением соцсетей растет у нас в геометрической прогрессии, хотя бы поверхностно знакомятся с объектом их внимания, прежде чем делать выводы и навешивать ярлыки. Мы же не устаем объяснять, что государственные органы в своей деятельности руководствуются исключительно законом, а не собственными или еще чьими-то представлениями о справедливости", – заверил представитель Госкомтелерадио.

Как мы ранее писали, судью по делу Медведчука и книге о Стусе поймали на любви к "ДНР".