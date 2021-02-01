Скандал із забороною "Майстер і Маргарити" Булгакова в Україні: спливла уся правда

В Україні Держтелерадіо заборонило ввозити з Росії книгу письменника Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". Також під заборону потрапили детективні романи відомого сучасного письменника Бориса Акуніна.



Про причини потрапляння книг в заборонений список розповів "Укрінформу" начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держтелерадіо Сергій Олійник.

За його словами, роман заборонений через те, що в його передмові згадуються представники російського кіно, які були за публічну підтримку військової інтервенції в Україну віднесені до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Маються на увазі не всі книги, а певні видання.

"У передмові до книги Булгакова "Майстер і Маргарита" згадуються представники російського кіно, яких за публічну підтримку військової інтервенції в Україні внесено в Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці", – пояснив Олійник.

Також чиновник зазначив, що люди, які назвали скандалом заборону "Майстра і Маргарити" не знайомі з українськими законами.

"Не всі "блогери" і "експерти", кількість яких з появою соцмереж росте у нас в геометричній прогресії, хоча б поверхово знайомляться з об'єктом їх уваги, перш ніж робити висновки й навішувати ярлики. Ми ж не втомлюємося пояснювати, що державні органи у своїй діяльності керуються виключно законом, а не власними або ще чиїмись уявленнями про справедливість", – запевнив представник Держкомтелерадіо.

Як ми раніше писали, суддю по справі Медведчука і книзі про Василя Стуса спіймали на любові до "ДНР".