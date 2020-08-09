Скандал в запорожском детсаду: воспитатель публично унизила ребенка и не пустила в туалет

В Запорожье произошел громкий скандал в детском саду №164 "Золотой ключик". Дело в том, что после прогулки воспитательница не разрешила 6-летнему мальчику пойти в туалет. Из-за этого у ребенка произошел конфуз, а дети начали смеятся над ним. При этом педагоги не пресекли издевательства.

Мама мальчика узнала об этом инциденте только на второй день после того, как ей позвонила другая мама ребенка и рассказала об этом, сообщает OBOZREVATEL.

"Сын попросился у воспитательницы в туалет на площадке, но та не пустила, тогда ему пришлось побежать в кусты и все сделать", - отметила женщина.

Она вспомнила, что в тот день, когда она пришла за сыном в детсад, его не было на площадке. Потом воспитатель привела его и сказала, что ребенок сделал "свои дела" в штаны. Женщина очень удивилась этому, ведь мальчик уже взрослый, и он давно уже такого не делал.

По возвращению домой женщина заметила, что у сына грязное белье. Она его переодела, а ночью он впервые за долгое время написал в постель.

На третий день женщина повела сына в сад и на входе стояла психолог, которая заменяла заведующую. Когда она зашла на площадку, чтобы посмотреть, где все произошло, то дети стали ей кричать: "Вы идете туда, где он накакал!".

Она вернулась к психологу и спросила ее, знает ли она об этой ситуации. Врач сказала, что разберется с этим. Дома ребенок не хотел ничего рассказывать, он только говорил, что над ним все смеются.

С мальчиком поговорил отец и выяснил, что он уже несколько дней находится в стрессовом состоянии из-за этого инцидента. Никто в саду не удосужился убрать, и каждый раз на площадке дети вспоминали об этом.

Родители решили перевести мальчика в другой детсад и ребенок был очень рад этому.

После того как об этой истории вышла публикация в местном издании, заведующая требовала, чтобы статью удалили. А психолог пригрозила маме мальчика, она сказала, что позвонила в ювенальную службу полиции.

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