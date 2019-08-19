Скандал в военном вузе Харькова: доцент кафедры оказался фанатом "русского мира"

В Харькове разгорелся нешуточный скандал из-за преподавателя Харьковского института танковых войск (ХИТВ) Геннадия Бондарева, который оказался ярым сторонником "русского мира". Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Зрадники військової присяги ХІТВ".

Так, оказалось, что преподаватель и доцент кафедры тактико-специальных дисциплин военного института Харькова в течение пяти лет имеет стойкую антиукраинскую позицию, выражает восхищение российскими военными и террористами "Л/ДНР".

Геннадий Бондарев (фото: facebook.com)

Геннадий Бондарев является активным пользователем запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", где скорбит за погибшими боевиками, а также поддерживает уничтожение территориальной целостности Украины.

"Человек, который обучает офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе, в течение 5 лет имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

О Геннадии Бондареве известно, что ранее он преподавал психологию на кафедре офицеров запаса, теперь же читает в вузе общевоенные дисциплины.

На странице паблика выложено множество скриншотов из социальной сети, которые доказывают антиукраинскую позицию доцента кафедры и свидетельствуют о его поддержке сепаратистов. Преподаватель расставляет лайки сторонникам "георгиевских лент", вместе с сепатаристами "скорбит по погибшему террористу", считает Путина "героем России", а российских девушек "самыми красивыми в мире".

Преподаватель Харьковского танкового института поддерживает сепаратистов (фото: facebook.com)

Бондарев также ставит лайки под статьями "Россию не победить", поддерживает откровенно пропагандистские публикации об Украине, в том числе и неадекватные утверждения топ-пропагандиста Путина Дмитрия Киселева.

Преподаватель Харьковского танкового института поддерживает сепаратистов (фото: facebook.com)

Авторы публикации обращаются к руководству ХИТВ, и других должностным лицам, в том числе и из Министерства обороны Украины, обратить внимание на данную персону и принять соответствующие меры.

Преподаватель Харьковского танкового института поддерживает сепаратистов (скрин: facebook.com)

К слову, недавно выпускники Национальной академии Национальной гвардии Украины в Харькове во время выпускного танцевали под песню "Офицеры" одиозного российского исполнителя, который поддерживает Путина, Олега Газманова.

К слову, недавно новоизбранный народный депутат Украины обозвал журналистку "тупой овцой" за то, что она ранее высказалась о нем, как о стороннике Януковича, ностальгирующем о СССР.