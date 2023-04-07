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Скандал з водієм-хамом, який махав посвідкою Генпрокуратури у Києві, отримав продовження

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Київ, П'ятниця 07 квітня 2023 12:23
Скандал з водієм-хамом, який махав посвідкою Генпрокуратури у Києві, отримав продовження Скандал з водієм-хамом у центрі Києва отримав фінал (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Києві чоловік порушив правила дорожнього руху, припаркувавши своє авто на зупинці громадського транспорту. Коли ж водій-хам повернувся, то почав погрожувати паркувальникам і махати посвідкою Генпрокуратури.

На інцидент, який відбувся на Подолі, вже відреагували в Генпрокуратурі. У коментарі РБК-Україна представники відомства розповіли, що Микола Закриничний (саме так звуть хамовитого автомобіліста) вже написав заяву про звільнення.

При цьому у ГПУ наголосили, що чоловік не був прокурором.

"Повідомляємо, що громадянин, відео з яким було оприлюднено низкою ЗМІ, не був прокурором. В Офісі Генпрокурора він організовував роботу з утримання адмінприміщень, вів облік наявності майна та проводив його періодичний огляд", - розповіли в Генпрокуратурі.

"Наразі він вже написав заяву на звільнення і буде звільнений з органів прокуратури", - додали в відомстві.

Зауважимо, що на сайті ГПУ Закриничний вказаний як "комендант відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України".

Нагадаємо, що в аварії загинув екс-депутат Володимир Стретович.

А до цього Остап Ступка влаштував п'яну ДТП із постраждалими у центрі Києва.

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