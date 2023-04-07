Скандал з водієм-хамом, який махав посвідкою Генпрокуратури у Києві, отримав продовження

В Києві чоловік порушив правила дорожнього руху , припаркувавши своє авто на зупинці громадського транспорту. Коли ж водій-хам повернувся, то почав погрожувати паркувальникам і махати посвідкою Генпрокуратури.

На інцидент, який відбувся на Подолі, вже відреагували в Генпрокуратурі. У коментарі РБК-Україна представники відомства розповіли, що Микола Закриничний (саме так звуть хамовитого автомобіліста) вже написав заяву про звільнення.

При цьому у ГПУ наголосили, що чоловік не був прокурором.

"Повідомляємо, що громадянин, відео з яким було оприлюднено низкою ЗМІ, не був прокурором. В Офісі Генпрокурора він організовував роботу з утримання адмінприміщень, вів облік наявності майна та проводив його періодичний огляд", - розповіли в Генпрокуратурі.

"Наразі він вже написав заяву на звільнення і буде звільнений з органів прокуратури", - додали в відомстві.

Зауважимо, що на сайті ГПУ Закриничний вказаний як "комендант відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України".