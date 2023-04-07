Скандал с водителем-хамом, который махал удостверением Генпрокуратуры в Киеве, получил продолжение

В Киеве мужчина нарушил правила дорожного движения , припарковав свой автомобиль на остановке общественного транспорта. Когда же водитель-хам вернулся, то начал угрожать парковщикам и махать удостоверением Генпрокуратуры.

На произошедший на Подоле инцидент уже отреагировали в Генпрокуратуре. В комментарии РБК-Украина представители ведомства рассказали, что Николай Закриничный (именно так зовут хамовитого автомобилиста) уже написал заявление об увольнении.

При этом в ГПУ отметили, что мужчина не являлся прокурором.

"Сообщаем, что гражданин, видео с которым было обнародовано рядом СМИ, не был прокурором. В Офисе Генпрокурора он организовывал работу по содержанию админпомещений, вел учет наличия имущества и проводил его периодическое освидетельствование", - рассказали в Генпрокуратуре.

"В настоящее время он уже написал заявление на увольнение и будет уволен из органов прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Отметим, что на сайте ГПУ Закриничный указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".