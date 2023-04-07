ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Скандал с водителем-хамом, который махал удостверением Генпрокуратуры в Киеве, получил продолжение

Новина українською →
Пятница 07 апреля 2023 12:23
Скандал с водителем-хамом, который махал удостверением Генпрокуратуры в Киеве, получил продолжение Скандал с водителем-хаммом в центре Киева получил финал (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве мужчина нарушил правила дорожного движения, припарковав свой автомобиль на остановке общественного транспорта. Когда же водитель-хам вернулся, то начал угрожать парковщикам и махать удостоверением Генпрокуратуры.

На произошедший на Подоле инцидент уже отреагировали в Генпрокуратуре. В комментарии РБК-Украина представители ведомства рассказали, что Николай Закриничный (именно так зовут хамовитого автомобилиста) уже написал заявление об увольнении.

При этом в ГПУ отметили, что мужчина не являлся прокурором.

"Сообщаем, что гражданин, видео с которым было обнародовано рядом СМИ, не был прокурором. В Офисе Генпрокурора он организовывал работу по содержанию админпомещений, вел учет наличия имущества и проводил его периодическое освидетельствование", - рассказали в Генпрокуратуре.

"В настоящее время он уже написал заявление на увольнение и будет уволен из органов прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Отметим, что на сайте ГПУ Закриничный указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".

Напомним, что в аварии погиб экс-депутат Владимир Стретович.

А до этого Остап Ступка устроил пьяное ДТП с пострадавшими в центре Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
водители ДТП