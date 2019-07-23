Скандал на вес золота: почему в Украине не уважают спортсменов

На прошлой неделе я имела возможность пообщаться в прямом эфире радио "Киев" с известной украинской спортсменкой, чемпионкой мира по велоспорту, фигуранткой скандала с Федерацией велоспорта Анной Соловей.

Эта беседа навела на размышления о том, во что превратился украинский спорт и почему важно не оставлять без внимания такие странные по логике конфликты, защищать спортсменов, потому что они зарабатывают нам всемирный имидж и медали не благодаря, а вопреки. А главное - не давать чиновникам спортивных федераций расправлять крылья, садиться спортсменам на голову и пожинать лавры чужой славы, добытой так трудно.

Коротко напомню, для тех, кто возможно пропустил эту скандальную перепалку в соцсетях. Анна Соловей, которая две недели назад завоевала золотую медаль на Европейских играх по велоспорту в Минске, получила угрозы об увольнении со сборной от президента украинской Федерации велоспорта Александра Башенко за уточняющий комментарий под его постом в Facebook. В своем посте чиновник поздравил другого чиновника с победой Анны. Даже сборников, тренеров и других людей, без которых победа бы не состоялась, забыл упомянуть в поздравлении. И разгорелся страшный скандал.

Анна Соловей (фото: noc-ukr.org)

В разговоре со мной Аня выглядела счастливой и довольной. Очень радовалась, что смогла достичь наивысшей вершины. Немного грустила, что настроение и вдохновение завоевывать медали были так бессмысленно попорчены чиновником от спорта. Но руки не опускаются, она готова идти к новым победам. И очень благодарна, что активисты, велосипедисты-любители, которые первые стали на ее защиту, не дали ей оупстить руки.

Она благодарна СМИ, что не замолчали этот инцидент. Хотя понимает, что скандалы сейчас интересуют прессу и читателей, слушателей и зрителей, более чем настоящие спортивные достижения. "Привезла медаль, молодец! Это хорошо", и пошла новость в нижний скрол, и вспомнят ее снова не скоро. Так же было и с моим другом, чемпионом Европы по плаванию Олегом Лисогором, с которым мы дружим уже лет десять. Так же случилось и со мной. Все несколько дней погордились достижениям юной спортивной звезды, и все, до новых встреч. Но такова природа хороших новостей – о них всегда помнят меньше, чем о плохих.

Интересно другое. Как можно присвоить чужие достижения, надеяться, что общество это поддержит, да еще и угрожать звезде спорта уже мировой величины? Хорошо, что хоть кто-то из спортсменов еще остался в украинских сборных, которым помогают волонтеры и они сами. Почему верхушка Федерации до сих пор не сложила полномочия и с ее молчаливого согласия главный чиновник в велоспорте творит все, что ему захотелось, оскорбляет человека, которого признал мир и стал звездой скандала локального масштаба? "Ты вступила на минное поле и должна за это платить", "Ты вылетишь из сборной за неуважение". Как такое может быть? И почему до сих пор велоспортивные чиновники сидят в своих креслах?

Не представляю, что где-то в Европе или США, сборные которых нормально финансируются и премируются за победы, такое может случиться. Приходит, например, президент Федерации футбола и говорит, скажем Лионелю Месси, что он исключит его из сборной за неуважение к себе лично. А перед этим поздравит кого-то из Федерации и забудет сборную, тренеров и всех, кто помогал тренироваться и стать Месси победителем турнира. Это смешно и грустно.

Уважаю Анну за силу и смелость пойти против организованной группы чиновников, что не испугалась, не спустила пренебрежение к себе, своей личной победы для своей родной страны. "Почему я должна молчать? Почему я не могу сказать чиновнику, что я думаю. Мы живем в свободной стране", - сказала победительница. Очень ею горжусь. Поддерживаю ее, ибо знаю, как трудно девушке в украинском спорте. Надеюсь, что когда-то до реформы медицины, налоговой, таможни, образования прибавится еще и реформа спорта. Потому что запрос на порядок в этой сфере уже тоже давно назрел и актуален. У нас еще есть юные спортсмены, будущие призеры Олимпиад. Какой пример они видят, читая про такие скандалы и безнаказанность людей, которые должны популяризировать спорт?..

Надя Васина и Анна Соловей (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)