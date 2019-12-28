Скандал с украинскими туристами: известная авиакомпания "кинула" людей

В аэропорту Берлина Шенефельд застряли украинские пассажиры, которые должны были лететь в Киев рейсом бюджетной авиакомпании Ryanair (FR 3198). Всего брошенными оказались 40 человек. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Денис Гороховский.

Он сообщил, что посадку на самолет в Киев закрыли без каких-либо объявлений, в очереди остались около 40 человек, так же там были и дети. Им просто предложили еще раз пройти пограничный контроль и вернуться в Берлин. На вопросы о компенсации или новых билетах представитель авиакомпании сказал людям, что они могут обращаться в суд.

"На вопросы о компенсации или новых билетах представитель компании весьма сухо ответил, мол, это ваши проблемы, "если есть претензии к компании, обращайтесь в суд". Заявление в полицию подали прям в аэропорту, но в полиции тоже говорят, что повлиять на компанию не могут, идите в суд за компенсацией.В общем, 40 с лишним человек Ryanair бросил в аэропорту. Как вы понимаете, купить новые билеты на сегодня-завтра в предновогодние дни – это очень дорого. Снять отель тоже. Люди в шоке", - описал ситуацию Гороховский.

Украинцы в аэропорту Берлина оказались брошенными авиакомпанией (фото: facebook.com/den.gorohovsky)

Скриншот поста (facebook.com/den.gorohovsky