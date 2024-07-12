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Скандал з Тищенко. Що зараз з нардепом та його екс-дружиною

П'ятниця 12 липня 2024 19:30
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Скандал з Тищенко. Що зараз з нардепом та його екс-дружиною Фото: Микола Тищенко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Після гучного скандалу в Дніпрі та реакції правоохоронців у публічній площині не зʼявляєтеся екс-дружина нардепа Миколи Тищенка Алла Барановська.

Про це пише ТСН.

Як відомо, нині Тищенко і досі під цілодобовим домашнім арештом, апеляційна інстанція на початку місяця так і не змінила йому запобіжний захід.

Сховалася від публіки і блогерка Алла Барановська. Про те, що її розлучення з Тищенко фіктивне та було оформлено лише для того, щоби ховати статки, вже неодноразово повідомляли ЗМІ.

Більше того, і саме розірвання шлюбу дивним чином співпало з необхідністю оприлюднення декларацій посадовців - Тищенко встиг розлучитися буквально напередодні. Тож є всі підстави вважати, що насправді він і досі разом з Барановської.

Вона ж останній свій пост опублікувала 19 червня – якраз напередодні скандалу у Дніпрі.

Скандал з Тищенко. Що зараз з нардепом та його екс-дружиною

Нині блогерка та бізнесвумен пропала із соцмереж, нічого не постить ані в стрічку, ані в сторіс ні на своїй особистій сторінці, ні на сторінці своїх салонів краси.

Сам же нардеп після останнього судового засідання жодних заяв, виправдань або нових одіозних висловлювань не дав.

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Елена Тищенко
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