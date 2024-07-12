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Скандал с Тищенко. Что сейчас с нардепом и его экс-женой

Пятница 12 июля 2024 19:30
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Скандал с Тищенко. Что сейчас с нардепом и его экс-женой Фото: Николай Тищенко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

После громкого скандала в Днепре и реакции правоохранителей в публичной плоскости не появляетесь экс-супруга нардепа Николая Тищенко Алла Барановская.

Об этом пишет ТСН.

Как известно, ныне Тищенко до сих пор под круглосуточным домашним арестом, апелляционная инстанция в начале месяца так и не изменила ему меру пресечения.

Спряталась от публики и блоггер Алла Барановская. О том, что ее развод с Тищенко фиктивный и был оформлен лишь для того, чтобы прятать состояние, уже неоднократно сообщали СМИ.

Более того, и само расторжение брака странным образом совпало с необходимостью обнародования деклараций чиновников – Тищенко успел развестись буквально накануне. Поэтому есть все основания считать, что на самом деле он до сих пор вместе с Барановской.

Она же последний свой пост опубликовала 19 июня – как раз в канун скандала в Днепре.

Скандал с Тищенко. Что сейчас с нардепом и его экс-женой

Сейчас блоггер и бизнесвумен пропала из соцсетей, ничего не постится ни в ленту, ни в сторону ни на своей личной странице, ни на странице своих салонов красоты.

Сам же нардеп после последнего судебного заседания никаких заявлений, оправданий или новых одиозных высказываний не дал.

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