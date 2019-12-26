Скандал в школе под Киевом: дети чуть не задохнулись от вони во время уроков

Скандал в школе Коцюбинского (Коллаж РБК-Украина)

Ученикам школы в Коцюбинском становилось плохо прямо на уроках

В поселке Коцюбинское Киевской области разгорелся скандал в одной из школ. Дети два дня задыхались в помещениях из-за забитой канализации в туалетах. Подробности рассказали в сюжете телеканала "Взгляд".

Скандал произошел в школе № 18 поселка Коцюбинское. В учебном заведении забилась канализация и руководство школы вместо того, чтобы устранять поломку и отменить детям занятия, просто закрыло туалет и перекрыло воду.

Родители школьников сообщили об инциденте в группе "Громада Коцюбинского" в Facebook и рассказали, что дети два дня учились в жуткой вони. Некоторым школьникам стало плохо.

"В 18 школе катастрофа! В помещении жуткая вонь. Говорят, забита канализация, детям становится плохо. Моего сына начало тошнить и ему пришлось идти домой, других детей тоже тошнит, но они терпят. Вот такой подарок к Рождеству, зато другой вход обновили и заасфальтировали въезд, это более важно, чем водоснабжение и водоотведение, и здоровье детей и взрослых в системе ценностей администрации поселка. При этом процесс обучения не останавливают, ждут массовое отравление. Туалеты закрыты", - написали возмущенные родители.

В комментариях откликнулись родителей других учеников, которые сообщили, что с уроков раньше ушли и их дети.

Сообщается, что возле школы коммунальщики уже начали замену канализационных труб, однако на данный момент неизвестно, когда снова включат воду. Замголовы поселка Петр Пушанко рассказал, что работы проводятся на глубине пяти метров, а почва постоянно осыпается.

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