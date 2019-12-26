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Скандал у школі під Києвом: діти ледь не задихнулися від смороду під час уроків

STYLERЖиття    26.12.2019 - 17:10
Скандал у школі під Києвом: діти ледь не задихнулися від смороду під час уроків
Скандал в школі Коцюбинського (Колаж РБК-Україна)

Учням школи в Коцюбинському ставало погано прямо на уроках

В селищі Коцюбинське Київської області розгорівся скандал в одній зі шкіл. Діти два дні задихалися в приміщеннях через забиту каналізацію в туалетах. Подробиці розповіли у сюжеті телеканалу "Погляд".

Скандал стався у школі № 18 селища Коцюбинське. У навчальному закладі забилася каналізація, і керівництво школи замість того, щоб усувати поломку і скасувати дітям заняття, просто закрило туалет і перекрило воду.

Батьки школярів повідомили про інцидент в групі "Громада Коцюбинського" в Facebook і розповіли, що діти два дні вчилися в страшному смороді. Деяким школярам стало погано.

"У 18 школі катастрофа! У приміщенні страшний сморід. Кажуть, забита каналізація, дітям стає погано. Мого сина почало нудити і йому довелося йти додому, інших дітей теж нудить, але вони терплять. Ось такий подарунок до Різдва, зате інший вхід оновили і заасфальтували в'їзд, це більш важливо, ніж водопостачання та водовідведення, і здоров'я дітей і дорослих у системі цінностей адміністрації селища. При цьому процес навчання не зупиняють, чекають масове отруєння. Туалети закриті", - написали обурені батьки.

В коментарях відгукнулися батьків інших учнів, які повідомили, що з уроків раніше пішли і їхні діти.

Повідомляється, що біля школи комунальники вже почали заміну каналізаційних труб, проте на даний момент невідомо, коли знову включать воду. Замголови селища Петро Пушанко розповів, що роботи проводяться на глибині п'яти метрів, а грунт постійно обсипається.

Під Києвом у школі діти мало не задихнулися на уроках від сильного смороду

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