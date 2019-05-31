Скандал с сериалом "Чернобыль" набирает обороты: создателя заподозрили в плагиате

В Украине разгорается скандал вокруг нашумевшего сериала "Чернобыль" канала HBO. Украинский драматург Павел Арье сообщил, что создатели сериала использовали монолог персонажа "Бабы Приски" из его пьесы "В начале и в конце веков". Об этом Арье написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что чувствует себя обворованным и ему пришлось обратиться за юридической помощью, чтобы отстоять свои авторские права.

Скриншот поста (facebook.com/pavlo.arie)

Уже к вечеру о скандале стало известно шоуранеру сериала Крэйгу Мазину. На его странице в Twitter журналисты начали задавать вопросы о том, что он использовал монолог из произведения украинского драматурга и не указал его авторства.

Однако Крэйг Мазин опроверг эту информацию и сообщил, что на сцену его вдохновил момент из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва: хроника будущего".

"Нет, я никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, и о "Бабе Приске" я не слышал. На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в "Голосе Чернобыля", в котором женщина продолжает доить корову, а солдат – выливать молоко. Впрочем, ее речь – сугубо мое", - написал Мазин.

Скриншот поста (twitter.com/clmazin)

Журналисты издания "Телекритика" сравнили монологи из произведения Арье и серила "Чернобыль" и пришли к выводу, что общие черты в них есть, но плагиатом это назвать сложно. Образ бабы Приски - скорее архетип.

Сериал "Чернобыль" (Кадр из фильма)

После того как разгорелся скандал, Арье написал еще один пост, в котором отметил, что не называл эту ситуацию плагиатом.

"Возможные нарушения авторских прав заметили мои зрители и подписчики, хорошо знакомые с конкретной пьесой. Просмотрев, я пришел к выводу, что действительно есть повод для дополнительных выяснений, о чем и написал в Facebook. Говорю еще раз, что я пока не знаю, как назвать увиденное и услышанное мной. Единственное что скажу — это произвело на меня очень сильное впечатление", - сказал Арье.

Скриншот поста (facebook.com/pavlo.arie)

Видео: YouTube (Chernobyl (2019) Official Trailer HBO)

Напомним, ранее мы писали о том, что режиссер сериала "Чернобыль" сделал откровенное признание об Украине.

А также рассказывали о том, что ученый показал шокирующие фотографии животных, которые живут в лесах Чернобыля.