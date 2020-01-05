Скандал с политиком, которая поддержала аннексию Крыма: в Киеве приняли решение

Ирина Хакамада не приедет в Киев для участия в бизнес-форуме. Об этом соообщили организаторы мероприятия Taryan Group, которые пригласили ее ранее. Российский политик, которая поддержала аннексию Крыма и активно пропагандировала политику Путина, должна была выступить 27 февраля в киевском Дворце Спорта.

Организаторы события уверили, что они провели первичную проверку и получили от правоохранителей разрешение на въезд в страну оппозиционерки. Но после ажиотажа среди украинцев приглашать политика отказались.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - написали организаторы.

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Также они извинились перед всеми теми людьми, которые ждали Хакамаду в Киеве.

"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – сообщили организаторы мероприятия Taryan Group.