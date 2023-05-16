Скандал з морозивом "Ленинградское" від українського виробника отримав продовження: що відомо

Суть скандалу з морозивом "Ленинградское" від "Рудь"

Маркетологиня Марія Дорощук в своєму Twitter показала на відео, як вона заходить до ізраїльського супермаркету, де стоїть холодильник "Рудь" з українською продукцією всередині. І там був ящик морозива "Ленинградское".

Також на кадрах видно, що дата виготовлення цього десерту - листопад минулого року, тобто, коли минуло 9 місяців з початку повномасштабного вторгнення. Зазначено, що продукт вироблений в Україні.

"В Ізраїлі у магазині все секторами: є ізраїльська, російська, італійська та українська продукції. Ми постійно купуємо українське морозиво. Ми знаємо, де воно знаходиться, і "Ленинградского" морозива раніше не було, бо ми раз на два-три дні приїжджаємо в цей магазин та беремо морозиво. І тут з’являється "Ленинградское", я подумала: можливо, переплутали. Іноді люди перекидають товар, взяли, передумали, викинули, але тут дві цілі коробки стоять", - говорить Дорощук.

Позиція українського виробника "Рудь"

Згодом в компанії "Рудь" відреагували на це скандальне непорозуміння.

"Задовго до початку війни "Житомирський маслозавод" уклав договір на виробництво та поставку морозива на умовах "privat label" ізраїльському контрагенту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті компанії.

Тобто це означає, що виробник прийняв на себе договірне зобовʼязання виготовляти іноземному замовнику морозиво за його рецептурами та під його торговельними марками.

"Серед замовлених найменувань (торговельних марок), що належать нерезиденту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD була ТМ "Ленинградское". Згідно договірних умов поряд з торговельною маркою замовника товару розміщувався бренд виробника", - пояснили в "Рудь".

Представники компанії також зазначили, що цей продукт реалізовувався виключно на території Ізраїлю.

А ще додали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виробник відмовився виконувати контракт в частині виготовлення морозива під "ленінградською" торговою маркою. Наразі випуск цього морозива припинено.

Позиція "Рудь" щодо скандалу (фото: rud.ua)