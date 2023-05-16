Скандал с мороженым "Ленинградское" от украинского производителя получил продолжение: что известно

Суть скандала с мороженым "Ленинградское" от "Рудь"

Маркетологиня Мария Дорощук в своем Twitter показала на видео, как она заходит в израильский супермаркет, где стоит холодильник "Рудь" с украинской продукцией внутри. И там был ящик мороженого "Ленинградское".

Также на кадрах видно, что дата изготовления этого десерта - ноябрь прошлого года, то есть когда прошло 9 месяцев с начала полномасштабного вторжения. Указано, что продукт произведен в Украине.

"В Израиле в магазине все секторами: есть израильская, российская, итальянская и украинская продукции. Мы постоянно покупаем украинское мороженое. Мы знаем, где оно находится, и "Ленинградского" мороженого раньше не было, потому что мы раз в два-три дня приезжаем в этот магазин и берем мороженое. И здесь появляется "Ленинградское", я подумала: возможно, перепутали. Иногда люди опрокидывают товар, взяли, передумали, выбросили, но здесь две целые коробки стоят", - говорит Дорощук.

Позиция украинского производителя "Рудь"

Впоследствии в компании "Рудь" отреагировали на это скандальное недоразумение.

"Задолго до начала войны "Житомирский маслозавод" заключил договор на производство и поставку мороженого на условиях "privat label" израильскому контрагенту DILER BMDINTERNATIONAL LTD", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

То есть это означает, что производитель принял на себя договорное обязательство производить иностранному заказчику мороженое по его рецептурам и под его торговыми марками.

"Среди заказанных наименований (торговых марок), принадлежащих нерезиденту DILER BMDINTERNATIONAL LTD, была ТМ "Ленинградское". Согласно договорным условиям наряду с торговой маркой заказчика товара размещался бренд производителя", - обьяснили в "Рудь".

Представители компании также отметили, что этот продукт реализовывался только на территории Израиля.

Еще добавили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину производитель отказался выполнять контракт в части изготовления мороженого под "ленинградской" торговой маркой. Выпуск этого мороженого прекращен.

Позиция "Рудь" по поводу скандала (фото: rud.ua)