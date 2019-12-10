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Скандал с Мисс Львов: королева красоты сделала заявление о своих поездках в РФ

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 16:23
Скандал с Мисс Львов: королева красоты сделала заявление о своих поездках в РФ
Мисс Львов угодила в скандал из-за поездок в Россию (Коллаж РБК-Украина)

Королева красоты Наталья Болюх объяснила, почему она продолжает ездить в Москву

Мисс Львов 2018 Наталья Болюх прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее поездок в Россию.

На странице 24-летней призерши конкурса Мисс Украина-Вселенная появились фотографии с чиновником российской Государственной Думы. Кроме того, девушка отметила в своих публикациях, что находится в Москве. Ее посты в социальных сетях вызвали волну возмущения.

Скандал с Мисс Львов: королева красоты сделала заявление о своих поездках в РФ

Наталья Болюх (Фото: instagram.com/topnatalia)

После резонанса королева красоты решила объясниться со своими поклонниками и отметила, что у нее единственно правильная позиция в отношении целостности Украины.

"Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов. Конечно, как и все мы, я очень люблю свою страну и моя позиция в отношении целостности одна: Украина едина и нераздельна от Крыма до Киева, от Львова до Донецка", - написала Болюх на своей странице.

Скандал с Мисс Львов: королева красоты сделала заявление о своих поездках в РФ

Наталья Болюх (Фото: instagram.com/topnatalia)

На вопрос о том, что же она делала в Москве, она ответила, что в России есть друзья, которые разделяют с ней ее мысли.

"Как и у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу, потому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, объединившись по обе стороны границы", - добавила победительница конкурса красоты.

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