Скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки: известный ведущий "отменил зраду"

Известный украинский шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк назвал скандальное выступление хора имени Веревки в "Квартал 95" глупостью и отметил, что смеяться там не над чем. Свое мнение Кондратюк высказал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Он отметил, что высмеивать то, что у кого-то сгорел дом – это неприемлемо.

"Я считаю, что это позорно, смеяться над тем, что у кого-то сгорел дом. Хотя кто-то считает иначе, например, Коломойский. Для меня это неприемлемо, может, потому что мы разных мировоззрений, национальностей, я не знаю, почему", - сказал Кондратюк.

Он добавил, что радоваться тому, что у кого-то случилось горе – странно, тем более, что вина Гонтаревой не доказана.

"При всех непонятностях с Гонтаревой, она не под следствием, ее никто не обвинил, она работает в какой-то уважительной экономической школе. И такой жест, что у нее что-то сгорело. Это не моя история, я не радуюсь, когда у соседа корова сдохла", - добавил Игорь Кондратюк.

Одновременно с этим он объяснил, что не осуждает своих коллег-артистов, так как у многих, кто подвергается критике общества – есть поклонники и фанаты, что доказывают высокие рейтинги шоу и исполнителей.

"У меня есть понимание, знаешь, есть такое слово "зрада", на все подряд – "зрада". И мне кажется, что тупости больше, чем зрады. Мы видим зраду в том, где совершена дурость. Потому что это тупо – дурость. У человека не хватает мозгов. И то, что они сделали – дурость", - отметил Кондратюк.

Кондратюк о скандале с хором имени Веревки (Видео: YouTube/Телеканал ATR)