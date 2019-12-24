Скандал с корпоративом НБУ получил неожиданное продолжение (видео)

Национальный банк Украины оскандалился из-за новогоднего корпоратива. В сети появилось видео со здания Нацбанка: громкая музыка, световое шоу и стриптизерши на перилах главного операционного зала Нацбанка. После нашумевшего видео появилось и официальное объяснение НБУ.

В пресс-центре Национального банка подтвердили, действительно, в субботу 21 декабря, сотрудники главного финансового госрегулятора проводили мероприятие в здании, пишет "24 канал".

Напомним, что скандальное видео разместил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. По его словам, организаторами мероприятия стали председатель НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова.

В пресс-службе НБУ дали довольно размытый ответ, который не подтвердил и не опроверг шумную вечеринку с раздеванием.

Относительно финансирования и организации праздника, согласно заявлению НБУ, всем занимался профсоюз банка. Кроме того, был привлечен и внешний подрядчик, но кто именно не уточняется. Все это действо обошлось в 221 тысячу 364 гривны.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что известных личностей или артистов на корпоратив они не приглашали.

Мероприятие, по данным пресс-службы, состояло из поздравления сотрудников, награждения лучших работников, а также культурно-развлекательной программы. В эту программу, якобы, вошло выступление вокальной группы и танцевальный флешмоб для сотрудников.

Ниже то самое видео, из-за которого разгорелся громкий скандал.

Скандал с корпоративом НБУ (видео: facebook.com/watch/dubinsky.pro)