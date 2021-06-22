Скандал с компанией тренера Allergan Aesthetics демонстрирует проблемы всего украинского рынка косметики, - эксперт
Скандал с уклонением от налогов компанией "МДА Украина", собственником которой является сертифицированный тренер международной компании Allergan Aesthetics Мария Федчук, наглядно демонстрирует проблемы всего украинского рынка косметики.
Об этом пишет политический эксперт Виктор Таран в блоге на Цензор.net.
"История с "МДА Украина" очень показательна. Компания работает с 1 брендом (Genosys), и в течение 1 года "заработала" 1 млн долларов. То есть ее довольно легко масштабировать на весь рынок", - отмечает он.
По его словам, за последние годы оценки объемов украинского рынка косметики колеблются между 25 и 30 млрд гривен, то есть в среднем в год объем рынка составляет порядка 1 млрд долларов.
"С учетом того, сколько рекламы разных "чудодейственных" косметических средств мелькает в соцсетях и СМИ, можно с уверенностью утверждать, что компаний, подобных МДА, в Украине десятки. Соответственно, ежегодно государство недополучает десятки, если не сотни миллионов долларов, от таких "дельцов" от косметики", - подчеркивает эксперт.
Он также обращает внимание, что потребителями таких товаров являются весьма состоятельные люди, от селебрити до именитых политиков. И получается, что с одной стороны на высшем политическом уровне декларируется непримиримая борьба с контрабандой и уклонением от налогов, а с другой - те же политики де-факто поощряют незаконные действия недобросовестных компаний.
Кроме того, распространяя контрабандный или даже контрафактный товар, такие компании ставят под угрозу здоровье клиентов.
"Бегло просмотрев комментарии о товарах бренда Genosys в Украине, можно увидеть, что через раз люди жалуются то на разную упаковку, то на отсутствие эффекта, то банально на сомнительное качество продукции. А это, на минуточку, южнокорейский бренд! Весь мир знает, что в этой стране к вопросам качества относятся очень и очень серьезно", - отмечает Таран.
По его мнению, ситуация вокруг "МДА Украина" должна стать показательной, что в дальнейшем этот прецедент был примером и предостережением для мошенников и контрабандистов, которые ставят под угрозу здоровье людей.
"Все злоупотребления представителей компании необходимо расследовать в полном объеме, виновных - привлечь к ответственности, не смотря на все их знакомства и клиентов, а самим клиентам, в первую очередь из числа политиков, - четко заявить свою позицию о недопустимости подобной "работы" в нашей стране", - резюмировал эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве (ст. 190 Уголовного кодекса) в отношении должностных лиц ООО "МДА Украина", основателем которой является известная косметолог, сертифицированный тренер международной компании AllerganAesthetics Мария Федчук.