Скандал с компанией тренера Allergan Aesthetics демонстрирует проблемы всего украинского рынка косметики, - эксперт

"История с "МДА Украина" очень показательна. Компания работает с 1 брендом (Genosys), и в течение 1 года "заработала" 1 млн долларов. То есть ее довольно легко масштабировать на весь рынок", - отмечает он.

По его словам, за последние годы оценки объемов украинского рынка косметики колеблются между 25 и 30 млрд гривен, то есть в среднем в год объем рынка составляет порядка 1 млрд долларов.

"С учетом того, сколько рекламы разных "чудодейственных" косметических средств мелькает в соцсетях и СМИ, можно с уверенностью утверждать, что компаний, подобных МДА, в Украине десятки. Соответственно, ежегодно государство недополучает десятки, если не сотни миллионов долларов, от таких "дельцов" от косметики", - подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимание, что потребителями таких товаров являются весьма состоятельные люди, от селебрити до именитых политиков. И получается, что с одной стороны на высшем политическом уровне декларируется непримиримая борьба с контрабандой и уклонением от налогов, а с другой - те же политики де-факто поощряют незаконные действия недобросовестных компаний.

Кроме того, распространяя контрабандный или даже контрафактный товар, такие компании ставят под угрозу здоровье клиентов.

"Бегло просмотрев комментарии о товарах бренда Genosys в Украине, можно увидеть, что через раз люди жалуются то на разную упаковку, то на отсутствие эффекта, то банально на сомнительное качество продукции. А это, на минуточку, южнокорейский бренд! Весь мир знает, что в этой стране к вопросам качества относятся очень и очень серьезно", - отмечает Таран.

По его мнению, ситуация вокруг "МДА Украина" должна стать показательной, что в дальнейшем этот прецедент был примером и предостережением для мошенников и контрабандистов, которые ставят под угрозу здоровье людей.

"Все злоупотребления представителей компании необходимо расследовать в полном объеме, виновных - привлечь к ответственности, не смотря на все их знакомства и клиентов, а самим клиентам, в первую очередь из числа политиков, - четко заявить свою позицию о недопустимости подобной "работы" в нашей стране", - резюмировал эксперт.