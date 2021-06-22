Скандал з компанією тренера Allergan Aesthetics демонструє проблеми всього українського ринку косметики, - експерт

Скандал з ухиленням від податків компанією "МДА Україна", власником якої є сертифікований тренер міжнародної компанії Allergan Aesthetics Марія Федчук, наочно демонструє проблеми всього українського ринку косметики.

Про це пнаписав політичний експерт Віктор Таран у блозі на Цензор.net.

"Історія з "МДА Україна" дуже показова. Компанія працює з 1 брендом (Genosys), і протягом 1 року "заробила" 1 млн доларів. Тобто її досить легко масштабувати на весь ринок", - зазначає він.

За його словами, за останні роки оцінки обсягів українського ринку косметики коливаються між 25 і 30 млрд гривень, тобто в середньому на рік обсяг ринку становить близько 1 млрд доларів.

"З урахуванням того, скільки реклами різних "чудодійних" косметичних засобів миготить в соцмережах і ЗМІ, можна з упевненістю стверджувати, що компаній, подібних МДА, в Україні десятки. Відповідно, щорічно держава недоотримує десятки, якщо не сотні мільйонів доларів, від таких "ділків" від косметики", - підкреслює експерт.

Він також звертає увагу, що споживачами таких товарів є вельми заможні люди, від селебріті до іменитих політиків. І виходить, що з одного боку на вищому політичному рівні декларується непримиренна боротьба з контрабандою і ухиленням від податків, а з іншого - ті ж політики де-факто заохочують незаконні дії недобросовісних компаній.

Крім того, поширюючи контрабандний або навіть контрафактний товар, такі компанії ставлять під загрозу здоров'я клієнтів.

"Побіжно переглянувши коментарі про товари бренду Genosys в Україні, можна побачити, що через раз люди скаржаться то на різну упаковку, то на відсутність ефекту, то банально на сумнівну якість продукції. А це, на хвилиночку, південнокорейський бренд! Весь світ знає, що в цій країні до питань якості ставляться дуже і дуже серйозно", - зазначає Таран.

На його думку, ситуація навколо "МДА Україна" повинна стати показовою, що надалі цей прецедент був прикладом і застереженням для шахраїв і контрабандистів, які ставлять під загрозу здоров'я людей.

"Всі зловживання представників компанії необхідно розслідувати в повному обсязі, винних - притягнути до відповідальності, не дивлячись на всі їхні знайомства і клієнтів, а самим клієнтам, в першу чергу з-поміж політиків, - чітко заявити свою позицію про неприпустимість подібної "роботи" в нашій країні", - резюмував експерт.