Скандал под Киевом: стоматологи без согласия матери удалили ребенку сразу 12 зубов

Скандал со стоматологией разгорелся в Ирпене Киевской области. Мама привела дочь к стоматологу, чтобы удалить один молочный зуб, а в итоге малышка лишилась сразу 12.

Что произошло в стоматологической клинике

9-летнюю Нику мама привела в одну из частных стоматологических клиник Ирпеня, так как девочка боится стоматологов. Ей нужно было удалить молочный зуб и договорились это сделать под наркозом, быстро и безболезненно. После осмотра врачи предложили удалить сразу и два соседних зуба, рядом с больным. Мама согласилась и подписала договор, не проверяя. Позже она обратила внимание, что в договоре графа о количестве зубов была пустая.

Нику ввели в наркоз и начали операцию. Маме предложили удалить сразу все молочные зубы у девочки, но она отказывается и выходит из кабинета, чтобы сделать звонок другому врачу. Потом она возвращается и требует остановить операцию, но уже поздно.

Девочке удалили сразу 12 молочных зубов и выдали маме счет – на 13 тысяч гривен.

Другие врачи считают, что операция была опасной

Сторонний врач, который посмотрел снимки Ники, сказал, что без удаленных зубов у ребенка могут быть проблемы с постоянными.

"Зубки не знают, куда лезть. Они лезут туда, где испытывают давление. И, если там давления уже нет – они будут лезть куда угодно", - комментирует специалист.

Другие стоматологи порекомендовали маме установить ребенку временные протезы, чтобы у девочки нормально выросли постоянные зубки.

Что говорят в клинике в Ирпене

Совладельцы клиники утверждают, что мама знала об удалении 12 зубов и ей предлагали на консультации их не удалять, а вылечить. Они отметили, что операция не была сложной или травматичной и считают, что помогли ребенку. У Ники все молочные зубы были с кариесом и со временем они бы мешали росту постоянных зубов.

Родители наняли адвоката

Мы подготовили официальное письмо-претензию в стоматологическую клинику. Они предоставили ответ, где указали, что правы. Сейчас мы подготовили жалобу в Министерство здравоохранения, для того чтобы инициировать клинико-экспертную комиссию, которая будет определять характер нарушений и допущенных ошибок", — рассказал адвокат, специалист по медицинскому праву Кирилл Тарковский.

Если клиника не признает свою вину, то семья будет подавать на них в суд. Нике поставили временную специальную резинку и у нее уже прорезается сразу три постоянных зуба.