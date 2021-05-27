Скандал під Києвом: стоматологи без згоди матері видалили дитині відразу 12 зубів

Скандал зі стоматологією розгорівся в Ірпені Київської області. Мама привела дочку до стоматолога, щоб видалити один молочний зуб, а в підсумку дитина позбулася відразу 12.

Що сталося в стоматологічній клініці

9-річну Ніку мама привела в одну з приватних стоматологічних клінік Ірпеня, оскільки дівчинка боїться стоматологів. Їй потрібно було видалити молочний зуб і домовилися це зробити під наркозом, швидко і безболісно. Після огляду лікарі запропонували видалити відразу і два сусідніх зуба, поруч з хворим. Мама погодилася і підписала договір, не перевіряючи. Пізніше вона звернула увагу, що в договорі графа про кількість зубів була порожня.

Ніку ввели в наркоз і почали операцію. Мамі запропонували видалити відразу всі молочні зуби у дівчинки, але вона відмовляється і виходить з кабінету, щоб зробити дзвінок іншому лікарю. Потім вона повертається і вимагає зупинити операцію, але вже пізно.

Дівчинці видалили відразу 12 молочних зубів і видали мамі рахунок – на 13 тисяч гривень.

Інші лікарі вважають, що операція була небезпечною

Сторонній лікар, який подивився знімки Нікі, сказав, що без видалених зубів у дитини можуть бути проблеми з постійними.

"Зубки не знають, куди лізти. Вони лізуть туди, де відчувають тиск. І, якщо там тиску вже немає - вони будуть лізти куди завгодно", - коментує фахівець.

Інші стоматологи порекомендували мамі встановити дитині тимчасові протези, щоб у дівчинки нормально виросли постійні зубки.

Що кажуть у клініці в Ірпені

Співвласники клініки стверджують, що мама знала про видалення 12 зубів і їй пропонували на консультації їх не видаляти, а вилікувати. Вони відзначили, що операція не була складною або травматичною і вважають, що допомогли дитині. У Ніки всі молочні зуби були з карієсом і з часом вони б заважали зростанню постійних зубів.

Батьки найняли адвоката

Ми підготували офіційний лист-претензію в стоматологічну клініку. Вони надали відповідь, де вказали, що мають рацію. Зараз ми підготували скаргу до Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб ініціювати клініко-експертну комісію, яка буде визначати характер порушень і допущених помилок", — розповів адвокат, фахівець з медичного права Кирило Тарковський.

Якщо клініка не визнає свою провину, то сім'я буде подавати на них до суду. Дівчинці поставили тимчасову спеціальну гумку й у неї вже прорізається відразу три постійних зуба.